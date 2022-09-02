Обезьяна завела себе ручного мангуста: фотофакт 2 2.09.2022, 11:24

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Опубликованы лучшие снимки конкурса «Фотограф дикой природы года».

BBC опубликовало лучшие снимки конкурса «Фотограф дикой природы года». Кристиан несколько дней следил за группой бонобо «по грудь в воде в затопленном лесу» в национальном парке Салонга и заметил молодого самца, держащего в руке молодого мангуста.

«Я очень удивился, когда увидел, насколько бережно он носит мангуста. Я пошел за ним и начал фотографировать», - рассказал он Би-би-си.

Момент нежности или нечто зловещее?

На этом фото карликовый шимпанзе бонобо держит на руках маленького мангуста, как любимого домашнего питомца. А может, на самом деле, он прихватил малыша на ужин после того, как убил его маму? Но это было бы странно - бонобо в основном питаются фруктами и только иногда охотятся.

Необычное поведение шимпанзе запечатлел фотограф Кристиан Зиглер. Этот захватывающий снимок, сделанный в в Демократической республике Конго, получил высокую оценку на 58-м конкурсе «Фотограф дикой природы года» лондонского Музея естествознания и попал в шорт-лист, который был обнародован в четверг.

По словам фотографа, обезьяна держала и гладила маленького мангуста более часа.

Но все же возможно, что шимпанзе планировал его съесть, говорит доктор Барбара Фрут, директор проекта LuiKotale Bonobo Project, в рамках которого бонобо изучают уже более 20 лет. Когда бонобо ловят добычу, они не убивают ее сразу, а начинают есть, когда она еще жива, объясняет она. Но иногда - если обед слишком большой, или обезьяна уже сыта, она обращается с оставшейся живой добычей, как с домашним животным. Правда, обычно этих животных позже все равно съедают.

Доктор Фрут считает, что, вероятно, именно это и происходит на снимке.

Она подчеркивает, что бонобо известны своим нежным, чутким и миролюбивым характером. «Из опыта их содержания в неволе мы знаем, что бонобо могут проявлять заботу о представителях других видов», - говорит она.

По ее словам, маловероятно, чтобы в дикой природе эти шимпанзе держали «домашних питомцев». Но при этом доктор Фрут не исключает, что человекообразные обезьяны могут обзавестись другим животным, чтобы привлечь интерес со стороны других членов группы и тем самым повысить свой статус в стае.

Для мангуста на снимке все в итоге закончилось хорошо - бонобо его отпустил.

Интригующий сюжет этой фотографии был одной причин, по которым она заслужила высокую оценку судей конкурса.

Старший научный сотрудник Музея естествознания доктор Натали Купер вместе со своими коллегами-судьями просмотрела в общей сложности 40 тыс. фотографий в 20 категориях. «Мы ищем поистине блестящие снимки - из тех, которые вы видите всего один раз, но просыпаетесь утром, все еще думая о них», - говорит Купер.

«Фотограф дикой природы года» - одна из самых престижных премий в области фотоискусства. В этом году в конкурсе участвуют фотографы-профессионалы из 93 стран.

Победителей в различных категориях и абсолютного чемпиона судьи объявят на церемонии 11 октября в лондонском Музее естествознания. После этого, 14 октября, в музее откроется выставка победивших работ.

Посмотрите на некоторые снимки, попавшие в шорт-лист.

«Правильный взгляд», Ричард Робинсон, Новая Зеландия

Фотограф Ричард Робинсон с его камерой заинтересовал молодого южного кита (на английском название снимка звучит как игра слов: «южный кит» - это «right whale», а «right» в обычной речи может переводиться как «правильный»).

Рандеву с животным длилось около получаса, кит кружил вокруг фотографа, уплывал, а затем возвращался, чтобы еще раз на него взглянуть.

В XIX и XX веках охота на китов чуть не привела к их исчезновению, но популяция южных китов, известная как «тохора» на языке маори, сейчас восстанавливается после того, как их убой был запрещен.

Категория: «Портреты животных».

«Подводная страна чудес», Тиина Торманен, Финляндия

Этот косяк любознательных окуней встретил финского фотографа Тиину Торманен на озере в городе Посио в Лапландии, когда она ныряла там с трубкой.

Чрезмерный рост водорослей, вызванный изменениями климата и потеплением воды, может создать проблемы для подводных организмов, поскольку водоросли потребляют кислород и блокируют солнечный свет.

Категория: «Под водой».

«Потерянные наводнения», Джаспер Дост, Замбия

Голландский фотограф Джаспер Дост запечатлел Лубинду Лубинду, чиновника Речного управления Замбези, перед своим новым домом (справа), который ему не нужно было строить так же высоко, как предыдущий (слева), из-за падения уровня воды. Изменение климата и вырубка лесов привели к тому, что в пойме Замбези чаще случается засуха.

Комментируя снимок, доктор Натали Купер сказала: «Мы можем спорить об изменении климата до посинения, но пока вы не увидите реальность этой проблемы на экране перед вами, вам будет трудно действительно понять, о чем идет речь».

«Полярная рама», Дмитрий Кох, Россия

Больше 20 белых медведей в поисках пищи захватили заброшенную полярную станцию на российском острове Колючин в Чукотском море, где люди не живут с 1992 года.

Из-за изменения климата лед на море тает, и белым медведям становится все труднее охотиться, что заставляет их приближаться к поселениям в поисках еды. Чтобы снять этот удивительный кадр, фотограф использовал беспилотник с низким уровнем шума.

Категория: «Портреты животных»

«Вечеринка древесных лягушек у бассейна», Брендон Гуэль, Коста-Рика

Фотограф забрался в воду по грудь, чтобы запечатлеть этот «фестиваль размножения» на рассвете. При взгляде на снимок почти слышны брачные крики карабкающихся на пальмовые листья самцов древесных лягушек, в то время когда самки откладывают на эти ветви яйца - около 200 за раз. Позже они падают в воду, превратившись в головастиков.

Категория -«Поведение: земноводные и рептилии».

«Снежный олень», Джошуа Кокс, 8 лет, Великобритания

Юному Джошуа было всего шесть лет, когда он сфотографировал этого величественного оленя во время сильного снегопада в Ричмонд-парке в Лондоне. Он начал пользоваться игрушечной камерой, когда был совсем малышом, и перешел на компактную камеру незадолго до того, как был сделан этот снимок.

«Олень выглядел так, будто он принимает снежный душ», - сказал Джошуа.

Категория:«10 лет и младше»

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