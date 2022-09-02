Путин спятил 10 Альфред Кох

2.09.2022, 11:29

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Альфред Кох

Россияне имеют дело с казусом «безумного короля».

Вчера мы все уже совершенно безоговорочно убедились в том, что Путин спятил. В самом прямом, бытовом смысле. 1 сентября, в годовщину Беслана, вместо того, чтобы помянуть тех школьников, которые были убиты по его приказу, он пришел к другим школьникам и рассказал им про «резиновую попу».

Не спрашивайте меня, что это значит. Этого никто не знает. Это просто бред. Обычный бред идиота.

Но он усугубил эту бессмыслицу еще и фрейдистской оговоркой: он сказал: «трудолюбие - это талант». И тем самым освободил от угрызений совести миллионы лодырей и бездельников. Но это неправда. Потому, что талант дается свыше, а трудолюбие можно воспитать в себе самому.

Но Путин - это как раз и есть главный предводитель всех бездельников и лентяев. Именно они теперь управляют Россией. Они ничему не выучились, не прочитали ни одной книжки и ни дня толком нигде не работали, а только шустрили и бегали между струйками. И для них трудолюбие - это конечно талант, которым они не обладают и нечего себя насиловать. Ну правда: зачем, раз не дал Бог таланта?

Я вообще поражаюсь какой смрад и нечистоты у него в душе. Иногда кажется, что он просто соткан из отборного дерьма. То он придет к детям и ни с того, ни с сего нарисует на доске волосатый член с яйцами и скажет что это вид кота сзади.

То он разговаривая с детьми о Шуберте не вспомнит о нем ничего кроме какого-то старого анекдота про сифилис. Величайший мелодист всех времен, сочинивший абсолютно гениальные «Ave Maria» и «Серенаду», никак иначе ему не запомнился, кроме как в связи с сифилисом. О чем он радостно сообщил детям, которые его об этом не спрашивали.

И вот теперь, в годовщину Беслана, он в разговоре с калининградскими школьниками даже не вспомнил об их погибших страшной смертью сверстниках, а вместо этого рассказал им про «резиновую попу» и в который раз повторил свой бред про Украину «созданную Лениным».

Воля ваша, господа, но я убежден, что мы имеем дело с казусом «безумного короля». Такое бывало в мировой истории. Например, Великобритания пережила период Регентства, когда страной правил принц-регент вместо безумного короля Георга III. И никакой катастрофы со страной не случилось. Она даже выиграла войну с Наполеоном...

Да вот хоть и сама война с Украиной - это ли не доказательство безумия, когда для защиты русских в Украине их велено убивать? Ну, право, ну какие еще требуются доказательства? Разве ООН не может потребовать независимой экспертизы вменяемости лидера ядерной державы? И как Россия может наложить на это вето? Не будет ли это само по себе признанием наличия проблемы? В противном случае - чего бояться-то?

Впрочем, все это фантазии... А значит, к сожалению, нет другого выхода, как путинское войско изгнать из Украины. Да так, чтобы больше неповадно было. И я уверен. Так оно и будет.

Альфред Кох, «Фейсбук»

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