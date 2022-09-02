Жданов: В Беларуси отрепетируют захват части Украины 7 2.09.2022, 11:40

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Речь идет о трех областях.

В Беларуси с 8 по 14 сентября состоятся совместные с Россией командно-штабные военные учения, во время которых будут репетировать «освобождение» Волынской, Ровенской, Житомирской областей.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов на своем канале в YouTube.

«От 8 по 14 сентября в Беларуси запланированы совместные командно-штабные учения Вооруженных сил Беларуси и Вооруженных сил Российской Федерации. Очень интересная тематика учений — они будут «освобождать» ранее захваченные территории соседнего государства. Учения предусматривает отработку операции по «освобождению» Волынской, Ровенской, Житомирской областей, ранее захваченних. Кем захваченных, от кого освобождать? Мы можем лишь догадываться. Но, тем не менее, тематика учений – наступательная, агрессивная и направленная против нас», — сказал Жданов.

Также эксперт отметил, что с территории Беларуси остается угроза ракетных ударов по Украине.

«На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений, подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы. В Брестской и Гомельской областях сохраняется угроза ракетных ударов, как с воздуха, так и с суши», — отметил он.

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