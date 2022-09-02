ВСУ уничтожили тайную понтонную переправу оккупантов под Каховской ГЭС 3 2.09.2022, 11:45

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Украинские бойцы разгадали уловки врага.

Чтобы продолжать перебрасывать собственную технику, войска и боеприпасы с левого на правый берег Днепра в условиях выведения из строя всех стационарных мостов на Херсонщине, оккупанты активно используют паромы и понтонные переправы и прибегают к «военным уловкам». Впрочем, в ВСУ задумку врага успешно разгадали и обезвредили.

В ночь на 2 сентября ВСУ поразили очередную вражескую переправу в районе Новой Каховки. Координатами наши силы обеспечили бойцы Движения Сопротивления «Юг» Украинской Добровольческой Армии. Об этом сообщает телеграмм-канал «Оперативный ВСУ».

В ОК «Юг» также официально подтвердили попадание по переправе: «Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработан ряд огневых задач по 9 пунктам управления, 2 паромным переправам, 2 пунктам управления беспилотниками, по средствам противовоздушной обороны и по скоплению врага».

Некоторые достоверные и открытые для публикации детали функционирования и уничтожения переправы противника раскрыл херсонский политолог, краевед Владимир Молчанов.

По его информации, 29 августа украинскими силами была замечена враждебная активность по переправке техники понтонами довольно необычным способом:

техника подъезжала к низкому каменистому берегу просеками в зеленой зоне, прорубленными под ЛЭП от станции,

перевозилась понтонами на низкий участок островного берега шлюзового канала ниже защитной стены,

поднималась на парковку ГЭС (ок. 11 м перепада высоты) под острым углом (для подготовки была использована строительная техника),

и дальше уезжала на мост.

«Проблема заключалась в том, что место загрузки машин на понтоны на левом берегу (где оно было единственно возможным) находилось под прикрытием линии электропередач с ГЭС на левобережную подстанцию. Еще и островные опоры ранее уже получили повреждения от предыдущих детонаций на мосту. Однако поскольку это – не единственный потребитель энергии ГЭС (есть еще линия на подстанцию правого берега и дальше на Кривой Рог), а сама станция не является базовой, а балансирующей, целостностью линий допустимо пренебречь», – комментирует Молчанов.

По мнению эксперта, к сожалению, место, несмотря на потерю врагом понтонов, и в дальнейшем будет очень популярным для продолжения переправ из-за малого расстояния водой (ок. 100 м) и быстрого обращения понтонов.

«Поэтому там нужен постоянный контроль и отстрел леммингов. Ну или уничтожить окончательно пролеты на стыковых участках севернее, чтобы выгнать весь транспорт на Корсунку, где он вынужден будет ехать по насыпной дороге сквозь плавные к переправе, и накапливаться в очереди колоннами», – добавляет аналитик.

Он также отметил, что это не единственная возможность попасть с левого берега на дамбу. Однако другой потенциальный путь пока не озвучивается, хотя он, вероятно, известен как оккупантам и местным коллаборантам, так и силам сопротивления, которые информируют ВСУ.

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