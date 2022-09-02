После серии взрывов военные РФ бегут из Мелитополя 3 2.09.2022, 11:56

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Оккупанты прячутся по соседним селам.

Российские военные вновь запаниковали из-за точечных ударов ВСУ по их базам во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье. Они сбежали из города и прячутся по соседним селам.

Побег произошел после взрывной ночи 2 сентября, которую устроили захватчикам украинские защитники. Об этом сообщает информагентство «РИА-Мелитополь».

«После серии точных ударов, приведших к уничтожению военных баз оккупантов в Мелитополе, они пытаются спасти свои жизни и вверенную технику», – говорится в посте.

По словам жителей сел района, российские подразделения прячут личный состав и технику по сельскохозяйственным ангарам и фермам.

Так, например, в Степановке Приазовского района оккупанты расположились в местном зернохранилище.

При этом в агентстве указали на утверждения экспертов, что украинские военные будут наступать по всей линии фронта и уничтожать всю складскую инфраструктуру российских захватчиков.

«Поэтому «жарко» будет становиться не только на Донбассе, но и в Мелитополе. И передислокация из города в села вряд ли поможет оккупантам", – отметили журналисты.

Напомним, ночью 2 сентября в Мелитополе раздались мощные взрывы, после которых там несколько часов детонировали боеприпасы захватчиков. Воины ВСУ поразили огнем сразу две вражеские локации, на одной из которых находился боекомплект. «Бавовну» подтвердил мэр города Иван Федоров, а вот российские пропагандисты попытались оправдаться за ночной «салют».

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