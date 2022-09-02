Что будет происходить на белорусском валютном рынке в сентябре 2.09.2022, 12:47

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Прогноз от экономиста.

На белорусском валютном рынке август был отмечен постоянными колебаниями курсов доллара и евро. В итоге евро приходилось занимать непривычную роль второй скрипки. Вместе с тем было заметно укрепление белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Чего ожидать на валютном рынке в сентябре, «Зеркалу» рассказала старший научный сотрудник BEROC (Киев) Анастасия Лузгина.

Рубль будет ослабевать к доллару и евро

Тренды на валютном рынке Беларуси остаются теми же, которые наметились несколько месяцев назад, рассказывает экономист Анастасия Лузгина. В первую очередь это влияние на динамику белорусского рубля происходящего на валютном рынке России. В связи с этим важно понимать, что там происходит. Для августа были характерны налоговые выплаты, которые простимулировали небольшое укрепление российского рубля к другим иностранным валютам. Такая же динамика была и у белорусского рубля. Однако в сентябре возможен плавный разворот: мы будем наблюдать определенное снижение курса российского рубля к доллару и евро.

— Это связано с тем, что российское правительство будет осуществлять валютные интервенции, то есть изымать валюту с рынка. Влияние этого процесса на валютный рынок будет зависеть от объемов изымаемой валюты, — комментирует экономист. — Но в любом случае это будет оказывать давление на курс российского рубля.

Снижение российской валюты может стимулировать принятие решения об ограничении стоимости российской нефти рядом стран, продолжает эксперт. Возможность такого ограничения рассмотрят 2 августа на встрече министров финансов стран «Большой семерки». Наконец, восстановление объемов импорта также будет давить на курс российского рубля.

— В итоге его снижение возможно в рамках 5−7%. Больше — вряд ли, потому что в то же время другие факторы будут влиять на российскую валюту укрепляюще. Прежде всего это сохраняющееся большое положительное сальдо торгового баланса, за счет которого в РФ поступает достаточно много иностранной валюты. Кроме того, в связи с санкциями российские банки отказывают клиентам в переводе денег за границу, так как с большинством из них были разорваны соглашения о корсчетах. Поэтому больше валюты остается внутри страны, что тоже укрепляюще действует на российский рубль, — комментирует эксперт.

Влияние валютных интервенций на российский рубль и его некоторое снижение скажется и на динамике белорусского рубля, отмечает эксперт. Скорее всего, в процентном соотношении снижение белорусского рубля к доллару и евро не будет таким же, как российского, но наша валюта будет повторять его тенденцию.

— В итоге мы можем увидеть, что к российскому рублю национальная валюта немного укрепится, а к доллару и евро его курс в сентябре снизится, — прогнозирует Анастасия Лузгина. — Скорее всего, ослабление будет до 4−6%, в этом случае курс достигнет 2,65−2,7 рубля за доллар. Это максимум. Более серьезных изменений я не ожидаю, с учетом того, что остается благоприятной ситуация во внешней торговле с точки зрения сохранения положительного сальдо. К этому можно добавить, что в первом полугодии у нас выросли прямые иностранные инвестиции в страну, а объемы золотовалютных резервов в последние месяцы оставались относительно стабильны. Все эти факторы говорят о том, что в стране не наблюдается дефицита валюты.

Какая картина в гонке доллара и евро

На внешних рынках доллар и евро в последнее время колеблются то в одну, то в другую сторону по отношению друг к другу, но идут, наступая друг другу на пятки. Пока видно, что евро может немного подешеветь по отношению к доллару, прогнозирует Анастасия Лузгина.

— Это связано с тем, что американский центральный банк взял курс на более жесткую денежно-кредитную политику, в частности начал повышать ставки для того, чтобы сбить инфляцию. Известно, что политика дорогих денег привлекает инвесторов. От того, что инвесторы вкладываются в доллар, эта валюта хорошо себя чувствует. Кроме того, США находятся далеко от войны в Украине. Это делает американский рынок более стабильным для инвесторов. Что касается Европы, то там ситуация отличается. При примерно одинаковой инфляции повышение ставок Европейским центральным банком идет более плавно для того, чтобы экономики еврозоны не скатились в рецессию. Более дешевые активы не так интересны инвесторам. В итоге картина складывается в пользу доллара, — объясняет экономист.

Тем не менее, отмечает эксперт, скачки этих двух валют — доллара и евро — по отношению друг к другу вряд ли будут значительными. Колебания могут быть как в большую, так и в меньшую сторону, но Анастасия Лузгина склоняется к тому, что к концу месяца евро может оказаться немного дешевле доллара. Соответственно, это будет отражаться на курсе белорусского рубля к одной и второй валюте.

Российского рубля в банковской системе становится все больше

— Если посмотреть на курсы валют, установленные коммерческими банками, а не Нацбанком, там есть интересная особенность по российскому рублю. Наши банки продают его по курсу, приближенному к официальному (на 1 сентября около 4,23 рубля), а покупают по 3,3 рубля, — говорит Анастасия Лузгина. — Складывается впечатление, что банкам российские наличные рубли особо не нужны.

Эксперт связывает это с приездом в Беларусь большого числа российских туристов, которые, соответственно, сдают достаточно много российских рублей. К этому добавляется переориентация внешней торговли на российский рынок, в связи с чем выручка экспортеров в валюте этой страны стала увеличиваться.

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