В небе над Николаевщиной сбили российский «Картограф»5
- 2.09.2022, 12:55
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Беспилотник имел камеру с 12-ю объективами, предназначенными для создания планов местности.
Воздушные Силы Вооруженных сил Украины сегодня сбили российский беспилотник «Картограф» в небе над Николаевской областью.
Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.
«2 сентября, около 09:00 в небе над Николаевщиной, зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ликвидирован российский беспилотник «Картограф», входящий в семейство многоцелевых беспилотных комплексов «Птеро». На обнародованных фотографиях видна камера с 12-ю объективами, предназначенными для создания планов местности», - говорится в сообщении.