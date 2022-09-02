В небе над Николаевщиной сбили российский «Картограф» 5 2.09.2022, 12:55

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Беспилотник имел камеру с 12-ю объективами, предназначенными для создания планов местности.

Воздушные Силы Вооруженных сил Украины сегодня сбили российский беспилотник «Картограф» в небе над Николаевской областью.

Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

«2 сентября, около 09:00 в небе над Николаевщиной, зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ликвидирован российский беспилотник «Картограф», входящий в семейство многоцелевых беспилотных комплексов «Птеро». На обнародованных фотографиях видна камера с 12-ю объективами, предназначенными для создания планов местности», - говорится в сообщении.

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