Армия Беларуси в определенный момент может вторгнуться в Украину 2 2.09.2022, 13:02

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Украинские пограничники назвали условие.

Силовые ведомства и Силы обороны Украины не исключают, что армия Беларуси в определенный момент может вторгнуться в Украину для поддержки действий оккупационных российских войск.

Как передает УНИАН, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сказал во время онлайн-брифинга во львовском «Медиацентре Украина».

Он отметил, что на границе с Беларусью в последнее время не произошло существенных изменений.

«Подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь по-прежнему усиливают прикрытие направления своей границы с нашей страной. Ни в численном количестве, ни в характере их действий мы не отмечаем изменений. Однако, как и границу с Россией в пределах Черниговской и Сумской областей, так и же и границу с Молдовой на Приднестровском сегменте и границы с Беларусью уделяется большое внимание, и проводятся все необходимые мероприятия для того, чтобы укрепить это направление и не допустить любого наращивания эскалации на этом направлении», - подчеркнул Демченко.

Также он сказал, что текущие определенные движения на границе со стороны Беларуси являются шантажом.

«Но отмечу, что Силы обороны Украины, ни одно ведомство и министерство не исключают сейчас и не исключали никогда ранее то, что Вооруженные Силы Республики Беларусь могут присоединиться к войне, которую развязала Россия против нашей страны, и в какой-то момент, когда это будет выгодно врагу, осуществить попытку вторжения. Поэтому, еще раз подчеркиваю, что делаются максимально все необходимые шаги, чтобы отслеживать ситуацию как по линии границы, так и укрепить линию обороны непосредственно рядом с границей, и в пограничных», - сказал Демченко.

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