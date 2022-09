Из-за взрывов в Крыму отменили мероприятие с участием внука Путина 4 2.09.2022, 13:11

Вчера глава аннексированного полуострова утверждал, что тот «надежно защищен».

Соревнования по картингу под эгидой Российской автомобильной федерации, которые должны были состояться 9-11 сентября в Евпатории (город на западе аннексированного Крыма), перенесли в Грозный. Это произошло после взрывов на военном аэродроме Саки в 20 километрах от Евпатории, выяснило «Настоящее Время»(.

В результате взрывов 9 августа было повреждено более 60 домов, 14 человек пострадали, заявила российская сторона. Украинские власти отрицают причастность к инциденту. При этом The New York Times и The Washington Post со ссылкой на неназванные украинские правительственные источники писали, что взрывы на военном аэродроме устроили украинские спецподразделения.

В чемпионате России по картингу в классе «мини» в 2022 году участвует 10-летний Роман Фаассен, следует из доступных в интернете протоколов соревнований. Это сын старшей дочери Владимира Путина Марии Воронцовой от первого брака с гражданином Нидерландов Йорритом Фаассеном.

Внук Путина выходил на трассу пять раз из шести возможных – в Грозном, Зеленограде, дважды в Рязани, а также в поселке Богатые Сабы под Казанью. Лучший свой результат Фаассен показал в Рязани 25 июля, заняв 14-е место из 22. В общем зачете чемпионата он занимает 28-е место с двумя очками, у текущего лидера, 11-летнего москвича Марка Зайцева, 300 очков.

Фаассен представляет в соревнованиях Москву. Сбоку на автомобиле у него размещена фамилия и флаг России. При этом на ремне у гонщика – флаги РФ и Нидерландов, видно на одной из фотографий с соревнований. Гоночный шлем окрашен в желто-оранжевые цвета, сверху – серебряный двуглавый орел.

Вместе с Романом Фаассеном в чемпионате России по картингу в классе «мини» участвует Сергей Мазепин, по данным казанского издания «Бизнес online», младший сын участника списка Forbes, члена совета директоров «Уралхима» Дмитрия Мазепина. Его старший сын Никита в прошлом году выступал на «Формуле-1» за команду «Хаас».

Гонки в классе «мини» частично проводятся в те же дни и на тех же трассах, что и соревнования в других классах. Новое расписание чемпионата, в котором отражен перенос гонок из Крыма в Чечню, было опубликовано на сайте «Картинг России» 19 августа, то есть после взрывов на аэродроме Саки и за день до взрывов в Бахчисарае.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в марте 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине, заявлял, что не видит «никаких оснований, чтобы ставить под сомнение курортный сезон». «Окружение там [в Крыму] недружественное, но наши вооруженные силы и другие специализированные ведомства делают все, чтобы обеспечивать безопасность», – говорил Песков.

Назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов в интервью «Известиям» 1 сентября утверждал, что полуостров «надежно защищен, меры безопасности в последнее время серьезно усилены». «Нет никакой нужды запрещать въезд или досрочно завершать сезон», – добавил Аксенов.

Ранее Аксенов заявлял, что количество отдыхающих в Крыму упало на 40% по сравнению с прошлым годом. После начала войны Росавиация приостановила авиарейсы в некоторые южные аэропорты России, в том числе в Симферополь.

Бывший зять Путина и флаг Украины

Мария Воронцова – старшая дочь президента Путина, врач по образованию и совладелица компании «Номеко». У нее двое детей от двух браков.

В апреле 2022 года Настоящее Время и издание «Медуза» выяснили, что бывший муж Воронцовой бизнесмен из Нидерландов Йоррит Йост Фаассен и ее нынешний партнер московский менеджер Евгений Нагорный избежали санкций, так как их браки не были зарегистрированы официально.

В начале марта на принадлежащем Фаассену участке в пригороде Амстердама неизвестные установили украинский флаг и наклеили стикер #AveMariaPutin на почтовый ящик. Рядом повесили обращение к Воронцовой, чтобы та уговорила отца прекратить войну.

