«Они моют пищевое оборудование в фонтане, а потом на нем готовят!» 3 2.09.2022, 13:24

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Белорусы пожаловались на продавцов уличной еды.

В редакцию портала magilev.by по телефону обратилась семейная пара, не пожелавшая указывать имена для печати. Супруги рассказали, как на днях стали свидетелями того, что торговцы сладкой ватой, кукурузой и прочими вкусностями в центре Могилева моют пищевое оборудование в фонтане.

– Это был шок, – говорит глава семьи. – Мы прогуливались уже вечером в сквере 40-летия Победы и увидели, как две женщины «полощут» детали аппаратов для приготовления еды прямо в фонтане… Удалось заснять, как они тащат свои «посудины» к воде. Но им, похоже, все равно: видно, делают так все лето и ни на кого не обращают внимания.

– Да, они моют пищевое оборудование в фонтане, а потом на нем готовят, – подтверждает могилевчанка. – А это, между прочим, водоем с открытым доступом. В нем могут плескаться птицы и животные, переносчики инфекционных заболеваний. Эпидемиологи же нам трубят: мол, в фонтанах, если купаться, запросто можно подхватить гепатит, брюшной тиф, конъюнктивит, гастрит и другие инфекции. А что говорить, если не купаться, а есть ту же сладкую вату, приготовленную на «вымытом» в фонтане оборудовании. Это какой-то ужас! Неужели продавцы не понимают, что творят?! Родители же детям эти «вкусняшки» все время покупают!

– Мы точно будем обходить такую выездную торговлю стороной. И другим советуем, – резюмируют собеседники.

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