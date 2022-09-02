Наступление на Херсон: украинская армия атакует по четырем направлениям 2.09.2022, 13:28

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Путин поставил перед российскими военными недостижимые цели.

Новые заявления Владимира Путина подтверждают, что его максималистские планы относительно Украины остаются неизменными.

Об этом в своей новой сводке за сообщает американский Институт изучения войны.

Его эксперты обратили внимание на слова Путина во время встречи со школьниками в Калининграде 1 сентября. Российский диктатор заявил, что целью войны — «специальной военной операции» РФ — якобы является «ликвидация антироссийского анклава» в Украине, который будто бы представляет собой экзистенциальную угрозу российскому государству. Это заявление аналогично его изначальной ложной концепции «Украины как анти-России», о которой Путин заявлял незадолго до вторжения, мотивируя начало войны. Такая нынешняя позиция «подтверждает его максималистские намерения в отношении Украины и, вероятно, направлена на то, чтобы создать информационную почву для призыва к дальнейшим усилиям России [в войне] и генерации дополнительных сил осенью и зимой», считают аналитики ISW.

Они также отмечают, что, согласно данным Генштаба ВСУ, Путин продлил «дедлайн» захвата российскими войсками Донецкой области с 31 августа до «крайне маловероятной» даты — 15 сентября, и теперь российские войска осуществляют передислокацию сил в попытке достичь этой цели. Однако в ISW считают «маловероятным», что российские силы добьются прогресса на Донбассе, необходимого для захвата области к 15 сентября — даже несмотря на переброску туда подразделений Центрального военного округа армии РФ, о чем сообщили в украинском командовании.

Маневры и скорость: что важно знать о тактике наступления ВСУ, чтобы не дать РФ исказить картину. Оценки ISW и карта боевых действий

При этом Кремль, вероятно, пытается подстегнуть боевой дух российских военных и демотивированных марионеточных сил «Л/ДНР», раздувая единственный успех оккупантов многих последних недель — захват территорий вокруг Донецка, бои за которые шли с 2014 года (включая район шахты Бутовская). Ведь после взятия Лисичанска российским силам не удалось продвинуться к Северску или захватить трассу E40, ведущую к Славянску и Бахмуту — при этом оккупанты, вероятно, испытывают трудности, заставляя боевиков «ЛНР» биться за выход на административные границ Донецкой области.

Кроме того, подчеркивают специалисты института, российские военные блогеры продолжают попытки безосновательно утверждать, что контрнаступление Украины на юге уже провалилось — почему это не так, ISW детально объяснял в нескольких своих предыдущих сводках.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

ВСУ продолжают наносить удары по российским узлам тылового обеспечения и ключевым позициям по всей Херсонской области в поддержку продолжающегося контрнаступления на юге Украины;

из сообщений российских военных блогеров можно сделать вывод, что украинские силы ведут боевые действия по четырем направлениям на западе Херсонской области;

российские войска осуществили наземные атаки к северо-западу от Славянска, к югу и северо-востоку от Бахмута, а также к северо-западу и юго-западу от Донецка;

российские власти усилили заявления о том, что украинские силы якобы угрожают как Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), так и прибывшей туда делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ);

продолжается формирование российского 3-го армейского корпуса для переброски на Донбасс;

российские оккупационные «власти», вероятно, «все больше осознают свою неспособность успешно провести фиктивные референдумы на оккупированных территориях Украины из-за военных неудач России и продолжающегося сопротивления Украины на оккупированных территориях» (ранее ISW оценивал, что оккупанты вряд ли смогут провести фиктивные референдумы как минимум до изначально установленного предполагаемого срока в начале сентября).

Война России против Украины: карта боевых действий

Бои и наступление ВСУ на юге Украины: карта боевых действий (Херсонская, Николаевская области)

Бои на Донбассе: карта

Бои в Харьковской области: карта

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