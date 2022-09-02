В Лихтенштейне произошли землетрясения во время дебатов парламента о страховании от землетрясений 2.09.2022, 13:36

Депутатам пришлось объявить перерыв.

Два землетрясения в Лихтенштейне произошли в тот момент, когда законодатели крошечного альпийского княжества обсуждали преимущества и недостатки обязательного страхования от землетрясений.

Об этом пишет Associated Press, сообщает «Европейская правда».

Депутат Беттина Петцольд-Мэр только успела предупредить, что вероятность того, что все граждане Лихтенштейна могут пострадать от землетрясения, высока, и сразу после этого произошел первый небольшой толчок.

🇱🇮 WATCH: Earthquake shakes Liechtenstein parliament as MPs discuss mandatory earthquake insurance.pic.twitter.com/qSa8D4A7mU — TLDR News EU (@TLDRNewsEU) September 2, 2022

Петцольд-Мэр рассмеялась и продолжала говорить, пока не произошло второе землетрясение, заметно встряхнув комнату.

«Это уже серьезно, никогда не знаешь, будут ли повторные подземные толчки», - сказал докладчик Альберт Фрик, объявив 15-минутный перерыв.

Записи Немецкого научно-исследовательского центра геонаук показали, что в Лихтенштейне произошло землетрясение магнитудой 4.

Полиция Лихтенштейна сообщила, что пострадавших или разрушений нет, и назвала магнитуду землетрясения 3,9.

Население Лихтенштейна - около 39 тыс. человек, площадь - 160 кв. км.