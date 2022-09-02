В Лихтенштейне произошли землетрясения во время дебатов парламента о страховании от землетрясений
- 2.09.2022, 13:36
Депутатам пришлось объявить перерыв.
Два землетрясения в Лихтенштейне произошли в тот момент, когда законодатели крошечного альпийского княжества обсуждали преимущества и недостатки обязательного страхования от землетрясений.
Об этом пишет Associated Press, сообщает «Европейская правда».
Депутат Беттина Петцольд-Мэр только успела предупредить, что вероятность того, что все граждане Лихтенштейна могут пострадать от землетрясения, высока, и сразу после этого произошел первый небольшой толчок.
🇱🇮 WATCH: Earthquake shakes Liechtenstein parliament as MPs discuss mandatory earthquake insurance.pic.twitter.com/qSa8D4A7mU— TLDR News EU (@TLDRNewsEU) September 2, 2022
Петцольд-Мэр рассмеялась и продолжала говорить, пока не произошло второе землетрясение, заметно встряхнув комнату.
«Это уже серьезно, никогда не знаешь, будут ли повторные подземные толчки», - сказал докладчик Альберт Фрик, объявив 15-минутный перерыв.
Записи Немецкого научно-исследовательского центра геонаук показали, что в Лихтенштейне произошло землетрясение магнитудой 4.
Полиция Лихтенштейна сообщила, что пострадавших или разрушений нет, и назвала магнитуду землетрясения 3,9.
Население Лихтенштейна - около 39 тыс. человек, площадь - 160 кв. км.