Какие подержанные машины можно купить в Беларуси за $5 тысяч 2.09.2022, 13:46

Ценники на новые автомобили зашкаливают.

Цены на самые бюджетные новые машины в Беларуси стартуют сейчас от 16 тысяч долларов. За такие деньги позволить себе купить авто может не каждый. В такой ситуации некоторые присматриваются к бэушкам. «Зеркало» посмотрело, какие самые «молодые» авто можно купить за 5000 долларов. Сразу уточним, что за такие деньги есть машины с очень большим пробегом. Не исключено, что до продажи на них таксовали или выполняли другую работу, поэтому надо очень внимательно смотреть на техническое состояние такого транспорта.

Самая свежая автобэушка за 5000 долларов, которую нам удалось найти, — обновленная Lada Granta I 2019 года выпуска с пробегом 150 000 км. Покупателей на нее не находится уже больше четырех месяцев — объявление о продаже размещено в конце апреля. Авто продается в Гомеле.

В авто установлен бензиновый двигатель объемом 1,6 литра, механическая КПП, ABS. Есть Bluetooth, USB, штатная навигация, мультимедийный экран.

В Барановичах продают Renault Logan II 2017 года выпуска. Авто с МКПП, двигателем 1,6 литра, может работать на бензине и газу. Судя по оклейке кузова, автомобиль работал в такси. Отмечено, что пробег составляет 440 000 км.

«Неплохой вариант для работы, цена без торга совсем, подвеска обслужена, садись — и работай», — сообщил продавец автомобиля.

В Гродно продают рестайлинговый Volkswagen Polo V 2017 года выпуска, пробег в авто — 359 000 км. Двигатель в нем бензиновый, объем 1,6 литра, установлено газовое оборудование, работает на метане. Коробка передач в авто механическая.

Datsun on-DO I 2015 года выпуска с пробегом 55 000 км продают в Витебске. Машина с бензиновым двигателем 1,6 литра, салон в ней из темной ткани. Продавец отметил, что авто куплено в феврале 2016 года и имел одного владельца, состояние его оценивает как хорошее.

В Бобруйске срочно и без торга хотят продать Nissan Almera III (G15) 2018 года выпуска с пробегом 238 000 км. Авто с двигателем на бензине, его объем 1,6 литра, также установлено газовое оборудование (пропан-бутан). Есть ABS, электронная система стабилизации, передние подушки безопасности, обогрев сидений и зеркал, кондиционер. Интерьер салона темный из велюра.

Продавец отметил, что машина находится в лизинге. Также он сообщил, что в авто есть дефекты. Судя по фото, это повреждение кузова в области багажника.

В Орше продают хэтчбек Lada (ВАЗ) Kalina II 2015 года выпуска с пробегом 87 000 км. Авто с МКПП, бензиновым двигателем объемом 1,6 литра. Дополнительно установлен бортовой компьютер. Машина на летней резине, плюс покупателю отдадут новые зимние шины.

Продавец сообщил, что автомобиль был куплен в автосалоне в январе 2016 года, им владел один человек, в ДТП машина не попадала. В машине пройден ТО на два года. Первые два года все ремонты производились у дилера — информация об этом есть в сервисной книжке. Отмечено, что «по машине делать ничего не нужно, все исправно работает без нареканий».

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