ВСУ ликвидировали «боевую подругу» донецких сепаратистов по прозвищу «Мультик» 2.09.2022, 13:49

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Настоящая фамилия пособницы оккупантов тоже многозначительная.

Вооруженные силы Украины ликвидировали оккупантку Ирину Шиш из Донецка, у которой был позывной «Мультик».

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram-канале.

«Оккупантка Ирина Шиш (Кравчук) с позывным «Мультик» из Донецка сделала «шаг доброй воли» - официально денацифицирована и демилитаризована», - написал он.

Штирлиц также опубликовал скриншоты, где видно, что смерть сепаратистки подтвердили российские группы в соцсетях. Подробности смерти – не разглашают.

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