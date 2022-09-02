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ВСУ ликвидировали «боевую подругу» донецких сепаратистов по прозвищу «Мультик»

  • 2.09.2022, 13:49
  • 2,052
ВСУ ликвидировали «боевую подругу» донецких сепаратистов по прозвищу «Мультик»

Настоящая фамилия пособницы оккупантов тоже многозначительная.

Вооруженные силы Украины ликвидировали оккупантку Ирину Шиш из Донецка, у которой был позывной «Мультик».

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram-канале.

«Оккупантка Ирина Шиш (Кравчук) с позывным «Мультик» из Донецка сделала «шаг доброй воли» - официально денацифицирована и демилитаризована», - написал он.

Штирлиц также опубликовал скриншоты, где видно, что смерть сепаратистки подтвердили российские группы в соцсетях. Подробности смерти – не разглашают.

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