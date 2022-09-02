«Понимали, что придется вложить в три раза больше, чем за него заплатили» 2.09.2022, 14:07

Фото предоставлено героиней материала

Как семья белорусов превращает заброшенные дома в современное жилье.

Все началось с дедушкиного домика под Минском, после которого герои материала tochka.by купили полуразрушенный дом на Браславских озерах, а потом еще и дачу на хуторе. И всем так советуют.

История началась около двух лет назад. Минчанка Ксения захотела свой загородный домик, но, как часто бывает, – это были лишь мысли вслух, никаких конкретных решений.

А спустя пару месяцев девушка познакомилась со своим будущим мужем, у которого на тот момент была старая дедушкина дача, требующая ремонта и восстановления.

И понеслось. На нее Ксения и Михаил и переключились. Домик мечты пара создала в 10 километрах от Минска в садовом товариществе «Сельский строитель-2».

«Параллельно очень много ездили по Беларуси, по деревням, усадьбам, заброшкам и «накапливали» в своей голове определенные картинки о деревнях», – говорит Ксения.

Дача в ретро-стиле

Сперва ни о каком особенном восстановлении дома речи не было. Молодая пара просто хотела привести в порядок стены и потолок. Но оказалось, что восстановить заброшенное строение даже сложнее, нежели возвести его с нуля. Как объясняет девушка – потому что нужно подстраиваться под условия.

Но при всех сложностях Ксения и Михаил смогли сделать из старой дачи красивый дом с интерьером в ретро-стиле. Причем весь ремонт пара сделала практически самостоятельно – в целях экономии.

Как отмечает Ксения, идея ретро-стиля возникла неслучайно: на чердаке осталось огромное количество старых вещей.

Мебель, правда, пришлось восстанавливать, перекрашивать, приводить в единые тона. Многие вещи избавляли от налета советскости. На кухне тоже много старой мебели, а ретро-стиль подчеркивает красный холодильник. Ксения и Михаил говорят, что на даче осталось доделать детскую комнату. А после пара займется ремонтом чердака, где будет большой второй этаж.

Дом за 1000 евро

Но и на этом пара не остановилась. Реставрация старенькой дачи так увлекла их, что они купили свой домик в деревне.

«Открыли сайт по продаже жилья, удивились очень низким ценам и решили все-таки попробовать купить свой домик в деревне», – рассказывает Ксения.

Участвовали в аукционе, но его проиграли, а через пару месяцев попалось на глаза объявление о продаже дома на Голубых Озерах в Мядельском районе за относительно небольшую сумму.

«За дом в деревне я не готова была отдавать больше 1000 евро. Думала, если найдется что-то за эти деньги, то беру. А получилось так, что карты сложились вообще идеально, потому что дом наш в очень хорошем месте расположен. Мы понимали, что, по большому счету, платим за землю».

Ксения говорит, что супруга долго уговаривать на покупку новой недвижимости в селе не пришлось.

«С учетом того, что в эти края муж ездит более 30 лет, то он «сдался» очень быстро. Через день после осмотра дома мы уже договорились о сделке и, пока ждали ее, уже начали переделку. Детально при первом осмотре мы дом не рассмотрели, но понимали, что придется вложить в три раза больше, чем за него заплатили».

Ломать – не строить

Пара пообещала бывшим хозяевам сохранить дом максимально в том виде, что он и был на момент продажи.

«Но немного прогадали, в следующем году 100 лет дому будет. Однако никогда ни о чем не жалеем. Только вперед, методом проб, ошибок и экспериментов. Конечно, нравится весь процесс восстановления. Сами на своем опыте знаем, как неухоженный дом может расцвести на глазах. Поэтому делаем много фотографий всех этапов до и после. И это огромное удовольствие – видеть, как выходит та картинка, которую ты визуально нарисовал в своей голове».

Основная трудность в восстановлении заброшенного дома – в сюрпризах, которые ждут нового хозяина, отмечает пара.

«Конечно, сейчас есть специальные службы, которые готовы оценить степень «убитости» дома и указать на все возможные проблемы и слабые места. Но из наших знакомых не знаю лично тех, кто к ним обращался. Все сами методом проб и ошибок разбираются с этими сюрпризами. И хочу заметить, все хорошо с ними справляются. Вообще, наши люди в Беларуси – самые лучшие!».

Сообщество любителей деревни

Друзья Ксении и Михаила уже привыкли ко всем сумасшедшим идеям и экспериментам.

«Их уже ничем не удивить, как и родителей».

Недавно у Ксении появилась еще одна идея – создать сообщество людей, влюбленных в деревню и колорит.

«Это произошло где-то месяц назад, спонтанно, как раз после покупки дома на Голубых Озерах. Сразу это была личная страничка в соцсетях, дневник, где я стала рассказывать о том, что и как делаем мы в доме, показывала все «без прикрас». Очень быстро пришла наша первая тысяча подписчиков, после чего я поняла, что эта тема очень востребована в нашей стране. Так и появилась VëSka Life», – отмечает Ксения.

Главная цель проекта – вдохновлять людей на покупку и восстановление домов в Беларуси через истории героев, визуальный контент и общение с единомышленниками.

«Для этого мы создали чат в Telegram, где люди делятся своим опытом, знаниями и советами. А фишкой является то, что большинство материалов присылают сами участники сообщества. Очень много уже собрано текстов и фото, которые будем постепенно публиковать в Instagram и на нашем будущем сайте».

Живите в деревне

Ксения считает, что современной молодежи нужно присмотреться к идее покупки жилья в деревне.

«Собственно, ради этого мы и создали сообщество, чтобы через информацию, визуал, истории героев и общение с единомышленниками показывать все плюсы покупки дома. Недостатки – естественно, отсутствие рабочих мест в деревнях, но сейчас столько молодежи на удаленке и может вести бизнес «с телефона», что даже этот вопрос можно считать решенным для многих».

Девушка отмечает, что самое главное преимущество жизни в сельском доме – это тишина, природа и ощущение того, что ты полноправный хозяин на своей территории.

Дела с ремонтом и купленный хутор

Ксения и Михаил сейчас активно занимаются ремонтом купленного дома на Голубых Озерах.

«Пришлось практически все разломать. От дома, наверное, сейчас только стены остались. И ремонт затянется надолго. Поэтому нам надо было какое-то место для проведения времени в сентябре-октябре, ведение сообщества именно из деревни, а не из города. И нам абсолютно случайно попался на глаза очень недорогой вариант «полухутора», – отмечает Ксения.

Девушка говорит, что этот вариант, в принципе, уже готов к проживанию с минимальными вложениями и переделками.

«Место мы не разглашаем пока, но оно просто невероятное», – подытоживает собеседница.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».