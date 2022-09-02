Reuters: В последние месяцы Горбачев был потрясен из-за войны в Украине 1 2.09.2022, 14:00

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Михаил Горбачев

Позиция единственного президента в истории СССР относительно Украины была сложной и противоречивой.

В последние месяцы перед смертью Михаил Горбачев, единственный президент в истории СССР, был потрясен и сбит столку из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. А в течение нескольких лет он находился в подавленном психологическом состоянии из-за ухудшения отношений между Москвой и Киевом.

Такими данными поделилось издание Reuters, которое пообщалось с переводчиком Горбачева Павлом Палажченком. Он проработал с покойным президентом СССР в течение 37 лет и был рядом на многих американо-советских саммитах.

«Не только «(специальная военная) операция», начавшаяся 24 февраля, но и вся эволюция отношений между Россией и Украиной за последние годы была для него очень, очень большим ударом. Это действительно раздавило его эмоционально и психологически. В разговорах с ним нам было совершенно очевидно, что он был шокирован и озадачен происходящим по самым разным причинам. Он верил не просто в близость российского и украинского народов, он верил, что эти два народа переплетены», — заявил Палажченко.

По словам переводчика, позиция Горбачева касательно Украины была сложной и противоречивой. Советский лидер все еще верил в идею СССР, но не стал бы вести войну ради восстановления распавшегося государства.

«Конечно, я не могу представить, чтобы он сказал: «Я сделаю все, чтобы навязать это [идею СССР]». Нет», — добавил Палажченко.

При этом Горбачев считал своим долгом выразить поддержку Владимиру Путину. Он также отказался от регулярных комментариев касательно войны в Украине.

Напомним, Горбачев умер 30 августа 2022 года в Центральной клинической больнице Москвы. Его гибель прокомментировали в Евросоюзе и президент США Джо Байден.

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