Заблокированную под Херсоном армию РФ оставили без резервов 1 2.09.2022, 14:35

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Логистика оккупантов подорвана.

Российские оккупанты не могут подтягивать резервы на захваченные территории Херсонской области, поскольку их логистика подорвана.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, в регионе остаются «некоторые транспортные пути», которые оккупанты могут использовать гипотетически, но все они находятся под огневым контролем ВСУ.

При этом на юге Украины постоянно уничтожаются склады с боеприпасами и понтонные переправы, что подрывает логистику оккупантов настолько, что они не могут подтягивать резервы.

Накануне Гуменюк сообщала, что на юге Украины подразделения ВСУ ведут позиционные бои и закрепляются на занятых территориях.

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