Офис президента Украины обвинил Лукашенко в распространении фейков 2 2.09.2022, 14:48

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Иногда лучше молчать, чем говорить.

Заявление Александра Лукашенко о «конфликте между президентом Зеленским и военными» — это часть сценария российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Украине. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает «Укринформ».

— Иногда лучше молчать, чем говорить. Но это точно не про господина Лукашенко. Сегодня этот субъект вполне внятно и детально рассказал об истинной подоплеке одного очень живучего фейка, который месяцами уже разъедает наше общество. Лукашенко со знанием и в деталях изложил медийную историю о наличии… якобы мощного конфликта между военными и политическим руководством в Украине. И что этот конфликт должен обеспечить в самое ближайшее время… некий переворот, так как военные устали от войны и не хотят больше терпеть радикализм президента Зеленского, — сказал Подоляк.

Представитель Офиса президента Украины назвал это заявление не имеющим ни малейшего отношения к реальности.

— Очевидно также, что Лукашенко абсолютно в курсе существования подобной информационной игры. И наконец, вполне понятно, что, испытывая существенные проблемы в военном плане, российские спецслужбы резко усилят ставку на дестабилизацию общественно-политической ситуации внутри страны. В том числе масштабируя подобные фейки о «конфликте между политиками и военными», — сказал он.

Напомним, 1 сентября Лукашенко заявил, что «в Украине между президентом Владимиром Зеленским и военными зреет конфликт».

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