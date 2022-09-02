Украина вводит новые санкции против руководства РФ и Беларуси

Украина вводит новые санкции против руководства РФ и Беларуси1
- 2.09.2022, 14:54
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В список попали 99 физических и 178 юрлиц.
Правительство Украины на своем заседании 2 сентября одобрило новый пакет ограничительных мер, касающихся 99 физических и 178 юридических лиц из России и Беларуси. Кабмин предложит этот пакет Совету национальной безопасности и обороны Украины
Как пишет espreso.tv, об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
По информации Минреинтеграции, речь идет о предприятиях военно-промышленного комплекса РФ, должностных лиц Нацбанка России и Беларуси. Также под ограничения попали другие российские и белорусские компании и граждане этих стран – способствовавшие агрессии РФ против Украины и с помощью которых Россия пыталась обходить примененные против нее санкции. Список одиозных персон, к которым относятся ограничения, возглавили дочери Владимира Путина.
В частности, предусмотрено применение санкций в группу компаний «Серния» и связанных с ней лиц – именно их Россия использовала для обхода санкционных ограничений и поставок продукции микроэлектроники для нужд военно-промышленного комплекса. Также ограничения коснутся российских производителей микроэлектроники и программного обеспечения и компаний, причастных к хакерским атакам.
Среди юридических лиц, к которым предлагают применить санкции – группа компаний «Царьград», распространяющих пророссийскую пропаганду, и компаний, занимавшихся майнингом в интересах промышленного сектора страны-агрессора.
В министерстве добавляют, что санкции против них всех также применили Соединенные Штаты Америки, поэтому теперь ограничения к государству-агрессору и его сторонникам будут применяться синхронно странами-партнерами и Украиной. Теперь список предложенных санкций рассмотрит СНБО и президент Украины.