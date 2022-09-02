Сторож из Минска решил заработать на фондовом рынке и потерял $35 тысяч 2.09.2022, 15:08

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За первые две недели мужчина получил неплохую прибыл, но потом что-то пошло не так.

Сторож из Минска потерял десятки тысяч долларов, попавшись на уловку лжеброкеров. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет.

Летом 2020 года 60-летний мужчина решил заработать с помощью торговли на фондовом рынке. В интернете он нашел сайт, на котором предлагалось увеличить свой доход с помощью автоматизированной системы.

Минчанин ввел свой мобильный номер и довольно быстро ему позвонил менеджер компании. Брокер убедил мужчину, что сможет помочь правильно и выгодно вложить деньги для дальнейшего быстрого заработка и предоставил электронный адрес для регистрации на торговой фондовой площадке. Перейдя по ссылке, потерпевший прошел верификацию и ввел данные своего паспорта.

Уже спустя пару дней, решившись на первую ставку, житель столицы внес более 500 долларов. После этого с ним постоянно связывались якобы сотрудники биржи, обещали преумножить его капитал в кратчайшие сроки под руководством опытных трейдеров и предлагали вновь пополнить виртуальный счет.

За первые две недели торговли прибыль составила более 1500 долларов, что очень обрадовало мужчину и он решил рассказать «специалисту» о наличии у него депозита на крупную денежную сумму. Потерпевший сразу же получил выгодное предложение о вложении денежных средств, естественно, включая их страховку на случай проигрыша.

Доверившись советам «экспертов», потерпевший выполнял все их требования, даже подписал соглашение, условиями которого необходимо было вносить ежемесячно не менее 350 долларов.

В начале июня 2021 года на виртуальном счету у жителя столицы было уже более 84 тысяч долларов и ему предложили поучаствовать в конкурсе брокеров. Потерпевший согласился и, с его слов, изначально торговля шла неплохо, но всего за один день почти вся сумма сгорела.

Брокер успокоил мужчину, напомнив ему о страховке денег, однако, чтобы ею воспользоваться нужно внести 50 тысяч долларов. У жителя столицы уже не было таких денег, и менеджер убедил его продать автомобиль и перечислить на счет вырученные деньги. Потерпевший вновь выполнил все указания и внес более 14 тысяч рублей.

После этого сумма на счете то увеличивалась, то уменьшалась, брокеры снова просили внести деньги, а после того, как минчанин принял решение обналичить доход, они потребовали оплатить налоговые сборы, что потерпевший и делал.

В какой-то момент менеджеры платформы долго не выходили на связь, и потерпевший решил написать обращение на официальный сайт компании. Получив ответ, он понял, что стал жертвой мошенников.

С августа 2020 года по июнь 2022 года неизвестные завладели его денежными средствами на общую сумму более 90 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

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