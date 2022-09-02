Эрдоган использует все козыри 3 2.09.2022, 15:12

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Реджеп Тайип Эрдоган

Турция может стать главным «победителем» в войне РФ против Украины.

Международное положение Турции вполне может укрепиться благодаря российско-украинской войне. В частности, Анкара уже доказала свой статус влиятельного регионального посредника, участвуя в так называемой зерновой сделке.

Такое мнение в статье для Daily Mail высказал Эрбиль Гунасти, эксперт по геополитическим вопросам, а также кинопродюсер. Он считает, что Турция может оказаться «самым значительным победителем» конфликта.

Доказательством этого можно считать то, что турецкие представители стали посредниками, заключившими сделку с Кремлем, позволяющую экспортировать миллионы тонн украинского зерна. Это соглашение имеет большой вес, потому что предотвратило крупный глобальный продовольственный кризис.

По словам Гунасти, Турция находится на решающем геополитическом перекрестке.

«Одна нога в Европе, другая в Азии. Она контролирует Босфор, ворота в Черное море, она расположен по обе стороны от нефте- и газопроводов из Центральной Азии, которые еще могут оказаться спасителями Европы в грядущей зиме без российского газа», – написал эксперт.

В частности, Анкара – это крупный экспортер продуктов питания, член НАТО и, хотя она и находится за пределами Европейского Союза, часть Таможенного союза ЕС.

«Есть и человеческий козырь. Турция является воротами в Европу для десятков миллионов мигрантов, которые хотят покинуть свои дома в Африке и на Индийском субконтиненте и попытать счастья в Европе», – сказано в статье.

В последний раз, когда Анкара «открыла шлюзы» в 2015 году, это вызвало политический хаос по всей Европе, вызвав слухи о том, что кризис с беженцами может положить конец самому ЕС. В результате сделки Евросоюз заплатил Турции миллиарды евро, чтобы она закрыла свои границы и остановила поток мигрантов в Европу.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган продемонстрировал, что он жесткий специалист по заключению сделок, который будет стремиться сохранить традиционную роль своей страны в продвижении интересов Турции, сохраняя при этом как Москву, так и западный мир если не довольными, то неохотно довольными», – указал эксперт.

Таким образом, Турция с удовольствием поставляет свои беспилотники Bayraktar Вооруженным силам Украины и отказывается пускать российские военные корабли через Босфор, но в то же время Эрдоган встречается с диктатором Владимиром Путиным в Сочи.

Несомненно, самой значимой темой закулисных переговоров будут нефть и газ – жизненно важный вопрос, который также принесет Эрдогану «момент максимального влияния на Европейский Союз» в предстоящие зимние месяцы.

Турецкий лидер, как считает Гунасти, наверняка воспримет энергетическую нехватку этой зимой на фоне российско-украинской войны как уникальную возможность перекроить устоявшуюся геополитическую карту мира, чтобы сделать Турцию ключевой частью нового порядка.

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