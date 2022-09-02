Семейная пара в Британии нашла под кухонным полом крупнейший клад 3 2.09.2022, 15:18

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Стоимость находки составляет $290 тысяч.

В общей сложности количество монет составляет 264 штук, а датируются они 1610 годом, охватывая период Стюартов.

Британская Пара из Норт-Йоркшира сначала подумала, что наткнулась на электрический кабель под бетоном их особняка XVIII века. Но они были ошеломлены, когда найденный ими объект оказался горшком золотых монет размером с банку из-под Кока-колы и возрастом до 400 лет, пишет Express.

В общей сложности количество монет составляет 264 штук, некоторые из которых относятся ко времени правления Якова I Английского. Как отмечают эксперты, это один из крупнейших кладов монет во всей Великобритании. Монеты были оценены в 250 000 фунтов стерлингов (289 065 долларов) и сейчас продаются на аукционе Spink & Son.

Монеты датируются 1610 годом, охватывая период Стюартов. Они представляют собой редкие образцы артефактов времен Гражданской войны в Англии. Одна монета, изображающая Якова I в образе римского императора, была оценена в 4000 фунтов стерлингов (4628 долларов). Другая прибыла из Бразилии. А самая молодая монета датируется 1727 годом, что дает максимальную приблизительную оценку даты захоронения коллекции.

Поскольку самой молодой монете на момент обнаружения было всего 292 года, возраст всей коллекции считается менее трех столетий. Это позволило паре сохранить коллекцию и выставить ее на аукцион.

Считается, что коллекция монет изначально принадлежала Фернли-Майстерам. Майстеры были влиятельной торговой семьей из Халла, которая импортировала и экспортировала железную руду, древесину и уголь. К концу 1700-х последние поколения семьи также были политиками-вигами и членами парламента.

По мнению археологов, монеты были собраны Джозефом Фернли и его женой Сарой Майстер. Семейная линия которых вымерла в 1700-х годах. Однако монеты были заново обнаружены парой из Йоркшира, и теперь они находится на аукционе.

«Это захватывающее и очень важное открытие. Крайне редко когда на рынке появляются клады английских золотых монет. Эта находка из более чем 260 монет также является одной из крупнейших археологических находок в Великобритании. Это было совершенно случайное открытие. Хозяева проверяли пол своего дома и нашли горшок размером с банку диетической колы, полный золота. Они никогда в жизни не брали в руки металлоискатель. Они просто переделывали пол и сначала подумали, что это электрический кабель», — заключили ученые.

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