ВВС: Украинская армия готовится расширить контрнаступление, начатое на Херсонском направлении 2.09.2022, 15:23

Названы сроки и участки фронта, где это произойдет.

Вооруженные силы Украины начали проводить контрнаступательные действия в южных регионах страны, которые временно оккупированы российскими войсками. В то же время украинские военнослужащие намерены расширить контрнаступление на востоке, чтобы вернуть утраченные земли на Донбассе и на Харьковщине.

При этом планы российской армии, в частности, амбиции диктатора Владимира Путина полностью оккупировать Донецкую область, украинские войска свели на нет. Об этом говорится в материале корреспондента BBC Квентина Соммервиля.

По информации издания, активизация боевых действий под временно оккупированным Херсоном заставляет многих думать, что на востоке Украины планируются новые наступления. Там российские оккупанты ведут постоянные обстрелы из различного вооружения.

Впрочем, по словам украинских военнослужащих, в последнее время российские войска наступают в меньших количествах. Однако вражеские войска по-прежнему преобладают в количестве живой силы. Если при боях в Северодонецке соотношение было 7 оккупантов к 1 бойцу ВСУ, то сейчас это соотношение составляет 3:1.

По словам корреспондента ВВС, почву для контрнаступления на российские оккупационные войска может подготовить современное оружие, переданное западными партнерами для ВСУ. Прежде всего речь идет о гаубицах M777 и реактивных системах залпового огня HIMARS, с помощь которых украинские войска уничтожают позиции врага в тылу.

ВСУ готовятся расширить контрнаступление на врага, инициативу хотят перехватить до прихода зимы – ВВС

Также отмечается, что немаловажную роль в дальнейших событиях на поле боя будут играть погодные условия. Поэтому украинские военнослужащие постараются перехватить инициативу у врага.

«Лето заканчивается, боевые условия будут ухудшаться. Придут глубокие снега зимы, угрожающие заморозить боевые действия на месте. Но пока что в воздухе витает что-то еще, ожидание того, что после нескольких месяцев застоя Украина может снова нанести ответный удар», – пишет издание.

Напомним, 29 августа ВСУ перешли в наступление на многих направлениях на юге нашей страны. Речь идет, в частности, о Херсонской области, откуда ранее поступили сообщения об ударах по позициям РФ.

После этого в Пентагоне отметили, что российские оккупанты уже ощутили эффект от наступления ВСУ в Херсонской области. Это повлияло на военные возможности РФ на юге Украины. Россиянам пришлось выводить ресурсы с востока из-за сообщений о том, что украинцы могут больше атаковать на юге.

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