«Новых машин нет — отсюда такие цены» 2.09.2022, 15:29

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Сколько сегодня стоят бюджетные автомобили в Беларуси.

На днях журналисты av.by провели тур по столичным автосалонам, который без преувеличения можно назвать обзорной экскурсией. Правда, смотреть-то было почти не на что: дилерские шоурумы по-прежнему в полупустом состоянии. Обстановка вынуждает белорусов обратить внимание на «вторичку», где хватает (пока) двух- и трехлетних «бюджетников».

Для материала журналисты выбрали наиболее популярные модели, которые всегда находили своего покупателя. Естественно, в список попали лифтбеки VW Polo, Hyundai Accent, универсал Lada Vesta SW Cross, Renault Duster 1.5 DCi, а также чуть более статусный, но востребованный у белорусов Kia Sportage. Среди прочих критериев — возраст не старше трех лет, стоимость — чуть выше средней по рынку.

Lada Vesta SW Cross: «Канистры и АИ-92 машина не знала»

Ценовая разбежка на трехлетние «Весты» огромная: прайсы стартуют от 6 000 долларов за поработавшие в такси машины и доходят до $23 500. А ведь когда-то хит АвтоВАЗа можно было купить новым за десятку. О времена, о цены! Среди сотни Vesta внимание наше привлек двухлетний универсал в обвесе SW Cross. Под капотом — 1,6-литровый двигатель, агрегатированный вариатором Jatco. Пробег — 48 тысяч километров, цена — $18 383.

— Машину брал в 2020 году в кредит, сейчас сумма долга небольшая, но при реальном покупателе перед переоформлением закрою его. Авто в состоянии «завел и поехал»! Два месяца назад проходил регламентное ТО — все было хорошо: обновили антикоррозийку и обслужили. За время владения никаких гарантийных случаев не было.

— Комплектация здесь Luxe Prestige — на момент покупки она была максимальной. Сейчас ее как-то по-другому называют, но и мультимедиа там обновили. Есть подогревы сидений, лобового стекла, круиз-контроль, сигнализация с автозапуском. Зимняя резина Hankook в комплекте. Нанесена антикоррозийная обработка, спереди — антигравийная пленка, подкрылки для лучшей шумоизоляции, накладки на пороги.

— Вопросов по вариатору нет. Да я на машине особо и не гонял. Работает — и работает! Дилер рекомендует на 60 тысячах километров заменить масло в коробке, но, вообще говоря, оно рассчитано на 150 тысяч. Канистры и АИ-92 «Веста» не знала — на АЗС заправлял только «девяносто пятым».

Владелец отметил, что для реального покупателя возможен торг — сбросят около 2 000 BYN, но не больше. Мужчина добавил: нынче дилер продает автомобиль за 72 тысячи рублей, потому и цена немалая.

Hyundai Accent: «Это раньше можно было в салоне за $15 тысяч взять новую»

Ассортимент свежих Hyundai Accent не столь внушительный, как у Lada Vesta, однако выбрать «трехлетку» можно. В частности, среди моделей пятого поколения, которые на старте продаж (в 2017 году. — Прим. авт.) стоили от $11 500, нам приглянулся вариант 2020 г. в. «Атмосферник» объемом 1,6 литра, «автомат», на одометре 58 тысяч километров. За все — $18 900!

— Конечно, нет нюансов — она же еще на гарантии. Я около года владею «Акцентом», а езжу 95% времени по трассе, поэтому такой солидный пробег. Но машина в такси не была — это сразу видно по состоянию салона. Бронепленка нанесена на самые критичные места: фары, бампер, стойки, крышу, крылья. У авто ни одной крашеной детали. Дополнительно делал антикоррозийную обработку и устанавливал шумоизоляцию. В городе она не так сильно ощущается, а на трассе ехать — одно удовольствие.

— Hyundai приобретался у дилера сразу за наличку, поэтому никаких обременений нет. Комплектация — предмаксимальная, для полного «топа» не хватает только камеры. Сейчас поеду на ТО к дилеру и там уточню, можно ли установить ее самостоятельно без потери гарантии. Цена вопроса — 25 долларов. Здесь классный головной свет, а при повороте руля дополнительные секции освещают обочину. В комплекте все подогревы, в том числе лобового стекла — удобная опция, когда не хочется работать скребком на морозе.

По телефону мужчина уточнил: при личном осмотре может быть небольшой торг. Продавец согласился с тем, что «бюджетники» только дорожают.

— Машин попросту нет, поэтому и цены такие. Задираются не искусственно, а повышенным спросом. Вот народ и реагирует на него. Это раньше можно было пойти в салон и за $15 тысяч взять новую. Но не сейчас, — резонно отметил владелец Hyundai Accent.

Volkswagen Polo: «Чистый и без обременений — два месяца назад был последний платеж»

Первые месяцы после премьеры «Полики» в кузове лифтбек стоили от 11 580 долларов, и за два года ситуация круто изменилась. Сейчас самые дешевые машины на «вторичке» предлагают купить по стоимости $12 750, а за топовые версии с минимальным пробегом просят почти $31 000! На экземпляры под ценовым потолком мы не стали заглядываться, выбрав годовалый VW Polo с 40 тысячами километров на одометре. 1,6-литровый автомобиль на «автомате» оценили в 23 800 долларов.

— Сейчас пробег — 44 тысячи километров, буквально на днях сделал очередное ТО. В техпаспорте — 2021 год выпуска. Машина покупалась в максимальной комплектации со всеми «допами». Бóльшая часть суммы выплачивалась наличными, а остальное — в лизизинг. Как раз два месяца назад был последний платеж, — обстоятельно рассказывает мужчина. — «Поло» — чистый и без каких-либо обременений. Обслуживается у дилера как положено, в самом начале даже нулевое ТО проводилось.

— Машина нигде не подкрашивалась, весь кузов целиком в бронепленке. Возможно, есть пара сколов, но они несущественные. На автомобиле ездили по Беларуси, Германии, Украине и Литве, поэтому пробег — трассовый. Авто в максимальной комплектации. Есть дополнительные опции: черная крыша и черные колесные диски.

На вопрос о торге и неустанном росте цен на «вторичке» мужчина не стал отрицать, что скидка покупателю будет, однако на месте, при личном осмотре.

Renault Duster: «На трассе и в городе расход почти одинаковый»

Пожалуй, мечта белорусского охотника и рыболова — «Дастер» с 1.5 DCi. Продажи второго поколения внедорожника стартовали прошлым летом. Тогда прайс за дизельные версии начинался с $16 950, а сегодня на «вторичке» его не купить дешевле чем за $18 200! Мы положили глаз на годовалый Renault Duster с пробегом 30 тысяч километров. Дизель и «механика» — все как мы любим. Ну а просят $25 600.

— Машину покупал в этом году за полную стоимость, и иномарка без дела не стояла: то я на ней катался, то жена. Сейчас пробег — 32 тысячи километров. Так у меня получается: как ни крути, а 15 тысяч за полгода проеду. Расход в городе и на трассе почти одинаковый — 6 литров. На бездорожье «Дастер» едет отлично: пробовал без фанатизма — по болотистой местности идет без проблем.

— Обслуживание дилерское — регулярно прохожу ТО. Оснащение максимальное, плюс я поставил дополнительно фаркоп и обработал антикором, — рассказывает владелец. — Продавать приходится по семейным обстоятельствам. С машиной все хорошо: по гарантии не обращался, ничего не ломалось. На правой дверце есть едва заметная вмятинка, а на заднем правом крыле — маленькая царапинка. Оба раза постарались соседи по парковке.

Как отмечает мужчина, кроссовер он готов отдать минимум за 25 000 долларов. Скидка $600 — неплохой торг. К авто продавец пообещал и комплект зимней резины.

Kia Sportage: «Даже за 30-летние машины просят $3 000»

Завершать подборку будем Kia Sportage в кузове четвертого поколения, которое на старте продаж обходилось покупателям в сумму от $15 900 в «базе». Справедливости ради: с того момента модель пережила рестайлинг и, соответственно, повышение цены. Подержанные экземпляры не старше трех лет сегодня предлагаются в диапазоне между $22 500 и 40 951. Мы выбрали усредненный вариант за 27 500 долларов. Кроссовер с пробегом 60 тысяч километров оснащен двухлитровым бензиновым мотором и АКПП.

— Машина в хорошем состоянии, без нюансов. Единственный вопрос, который имеется сейчас, — обслуживать ли дальше по гарантии. Как раз предстоит ТО, поэтому принимаю решение, ехать к дилеру или нет. Сборка — словацкая. Сам не знал: оказывается, все белые Sportage собирались в Словакии. Мне было это непринципиально — просто хотел белую машину. Покупали в лизинг, но два месяца назад погасили всю сумму, поэтому сейчас «Спортейдж» без обременений и в свободной продаже. В аварии кроссовер не попадал!

— Комплектация у нас средняя: подогрев лобового стекла, датчики света и дождя, магнитола с мультимедиа, камера заднего вида, «автомат». Антикоррозийным составом не обрабатывал и пленками не покрывал, но уверен: если машину сейчас поднять, по кузову все будет хорошо. Установлена дополнительная решетка от насекомых, чтобы они не забивались в радиатор. По технической части вопросов нет: все пожелания и профилактические рекомендации дилера исполнялись как положено. Масло менял каждые 7,5 тысячи километров, а на регламентные ТО заезжал на официальный сервис. Последний год вообще проехал только 15 тысяч километров: выбираться особо было некуда, — подытожил владелец.

Kia Sportage продается в связи с решением квартирного вопроса. Адекватный торг по существу хозяин иномарки пообещал «у капота»:

— Автомобили дешевле не становятся. Но что поделать, если за 30-летние машины «в жуках» просят по $3 000?

Какие можно сделать выводы? Бесспорно, дефицит свежих авто влияет на цены вторичного рынка — с таким утверждением не поспоришь. Стоимость отдельных б/у моделей держится на уровне новых — это факт. Уличать продавцов в алчности и желании заработать на подержанном экземпляре не приходится, ведь встает логичный вопрос: а что взять взамен, если рынок не предлагает альтернативы за адекватную стоимость?

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