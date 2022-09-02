Какое оружие получит ВСУ для «молниеносных прорывов» обороны РФ 2.09.2022, 15:38

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Оно уже доказало свою эффективность.

Как системы противовоздушной обороны NASAMS, другое вооружение и авиация усилят противовоздушную оборону Украины и позволят «молниеносно прорывать» рубежи россиян, в интервью «Радио НВ» объяснил главный редактор Defense Express Олег Катков.

— Как прибытие разных комплексов, в том числе NASAMS, поможет нам? Это будет локальное «закрытие неба» на еще каких-то участках фронта, над еще какими-то городами и городками?

— Во-первых, это должно дать то, что наша противовоздушная оборона станет более плотной.

У нас нет западных истребителей. И действительно, например, в странах НАТО именно на истребителях лежит, наверное, 75%, если не больше, задач по противовоздушной обороне — уничтожение и самолетов противника, и вертолетов, и крылатых ракет.

У нас такая ситуация, что пока истребители не дают, усиливают противовоздушную оборону, и любой комплекс для нас очень важен. Давайте будем честны: идет война, и, возможно, некоторые из отечественных зенитно-ракетных комплексов были уничтожены или, как минимум, их постоянно необходимо ремонтировать. Мы помним, что им больше 30 лет. Для этого любое усиление нашей противовоздушной обороны крайне важно.

— Есть и Стингеры, и много разных типов переносных зенитно-ракетных комплексов. Это все многообразие, наверное, сложно и обслуживать? С другой стороны, это же получается лоскутное одеяло: здесь одно стоит, там другое, там третье. Это скорее нам в плюс или минус?

— По ПЗРК: точно не в плюс, не в минус. Они не обслуживаются в столь короткой перспективе. Как их передали, они могут много лет лежать в своих контейнерах. То есть нет резкой проблемы с ПЗРК, потому что они есть, а уже после победы будет решаться, например, какие-то один или два образца оставить. Это не проблема в принципе.

Что касается передачи зенитно-ракетных комплексов других типов. Да, хотелось бы, чтобы они были одинаковыми. Но надо понимать, что зенитно-ракетных комплексов в западных странах производят достаточно мало, и просто даже нет такого количества, чтобы передать однотипный образец, даже в США.

Наземная компонента зенитно-ракетных комплексов в США — это два вида. Это Пэтриот (Patriot — англ.; одна батарея за миллиард долларов) и такие вещи, как, например, Авенджер (Avenger — англ. ), представляющий собой внедорожник Хамви (HMMWV — англ.), к которому добавили ракеты от Стингера. То есть у них нет возможности передать нам такой комплекс. Например, те же NASAMS у них есть, но несколько единиц, выполняющих крайне стратегическую задачу по прикрытию именно Белого Дома. Все.

То есть, нет страны, которая может от себя взять и отдать, например, десяток ЗРК. Потому мы вынуждены пользоваться таким зоопарком. И кстати, для нашей противовоздушной обороны это естественно. Если так сосчитать типы ЗРК, которые используются в ВСУ, то там будет более 10 единиц исключительно советских образцов.

— То есть, наши защитники уже умеют работать в условиях, как вы сказали, зоопарка. Интересная деталь, которую в Штатах NASAMS используют исключительно для противоракетного прикрытия Белого Дома. Значит, эта система, когда она не дойдет до нас, сможет закрыть небо над той территорией, где будет находиться?

— Конечно, да. Все дело в том, что все вооружение, которое нам вообще передается, имеет крайне высокую или доказанную, или понятную эффективность. То есть многие вещи, которые нам передаются вообще, впервые используются на поле боя, но понятно, что это современные образцы вооружения. То есть любое передаваемое нам западное вооружение относится к современному.

Я не принимаю во внимание, например, советские образцы. Понятно, что они вообще со складов уходят. А если посмотреть, то США вообще нам ничего не передало из того, что прямо сейчас они не используют, прямо сейчас не вооружены.

Они М777 гаубицы передали специально, потому что они более эффективные, более легкие, мобильные и более точные, чем старые М198, которых будто бы на складах у них сотни единиц.

Они передают современное вооружение, потому что понимают, что мы сражаемся не с банановой республикой. Мы воюем со страной, в которой строчка бюджета на оборону в РФ равна бюджету Украины. Мы с такой страной воюем. Поэтому нам и передаются современные образцы вооружения, а не то, что самому не жалко, потому что оно на складах ржавеет.

— Российская пропагандистская кампания утверждала, что в Украину какой-то металлолом передают, что оно все не работает, все устаревшее. Это в реальности не подтверждается, россияне снова разгоняли фейк. В начале нового финансового года в США соответственно начнется ленд-лиз. Некоторые утверждают, что Украине передадут боевые истребители в рамках ленд-лиза, как только наши пилоты закончат там тренировки. Вы тоже придерживаетесь такого мнения? Вы верите, что в ближайшие месяцы у нас могут появиться какие-то эскадрильи F-16, F-15, еще каких-то американских самолетов?

— Здесь можно только скрестить пальцы и надеяться, что так и будет.

Для того чтобы вести какие-то такие активные действия по наступлению — такие прорывы молниеносные, необходимо иметь преимущество в воздухе. Превосходства в воздухе сейчас нам крайне трудно достичь.

И давайте, опять же, будем честны перед собой. Количество только ударных самолетов РФ составляет более 1000 единиц по состоянию на 2021 год. Для понимания, сколько им противостоит: согласно официальным данным, в Украине где-то на начало 2020-х годов было где-то до 50 истребителей.

— Разница в 30 раз.

– Да. И они (россияне – ред. ) более модернизированы, потому что вкладывали огромные средства в обновление. Что касается самолетов, такая же ситуация, как с ЗРК. С 1991 года ни одного истребителя Украина не заказала и не получила.

На мой взгляд, когда мы будем говорить о самолетах и их получении… Например, будет отличная спарка в виде F-15 и F-16, причем F-15 нужно будет не так много, потому что это специализированный самолет, а F-16 — такой самолет, которого будет много, будет базой наших воздушных сил. И еще ленд-лиз.

То есть мы разделяем вопросы переоснащения наших воздушных сил на новые самолеты на два этапа — краткосрочную задачу и долгосрочную. Краткосрочное, то есть то, что нужно прямо сейчас. Это должны быть самолеты, которых есть много, которые страна может передать, для нее это не будет проблемой. И единственный вариант — действительно получить спарку в виде F-15, F-16 от США, потому что тех самолетов там много, они могут передать и взять их именно в аренду. Грубо говоря, они повоюют, мы победим, после этого мы их будем возвращать, решать вопрос, какой именно самолет нам потребуется на абстрактную перспективу — до 2040 года.

Не нужно пытаться сейчас найти самолет, который будет и сейчас воевать, и после этого еще эксплуатироваться лет 30. Мы разделяем эту задачу, и пытаемся взять именно F-15, F-16 в аренду, после победы их возвращать. Это будет идеальный вариант.

Для понимания: курс подготовки пилота, например, на F-16 занимает полгода.

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