В Беларуси два года подряд сокращаются реальные зарплаты учителей 1 2.09.2022, 15:47

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С чем пришли педагоги к новому учебному году.

Два года подряд реальные зарплаты учителей сокращаются. Это следует из данных Белстата, пишет «Флагшток».

В июле 2022 года средняя зарплата учителя, например, в Гомельской области составила 1312 рублей. С учетом уровня инфляции в нашей стране на эти деньги можно купить на 1,3% меньше, чем в июле 2020 года.

Зарплаты преподавателей вузов в 2021 году выросли, но затем значительно упали. В июле 2022 года средняя зарплата преподавателя в Гомельской области составила 1626 рублей. В реальном выражении это на 1,9% меньше, чем два года назад.

Выросли зарплаты только у воспитателей детских садов. Но и это является слабым утешением для педработников дошкольных учреждений, ведь зарплаты здесь значительно ниже, чем в школах и вузах. В июле 2022 года зарплата воспитателя детского сада составила 1055 рублей.

Мало того, что зарплаты у учителей не растут, так и их самих постепенно сокращают.

Темп роста зарплат педагогических работников Гомельской области по данным на июль 2021 и 2022 гг. по отношению к соответствующему периоду предыдущего года

С начала 2021 года в Гомельской области в сфере образования было уволено на 2399 человек больше, чем принято на работу. Это примерно 3,5% от общей численности работников отрасли. Наибольшее количество увольнений пришлось на конец 2020/2021 года. Сентябрьский набор новых сотрудников покрыл увольнения только на 65%.

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