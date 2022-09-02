Террорист Гиркин в очередной раз «бросил камень» в командование российской армии 8 2.09.2022, 15:58

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Игорь Гиркин

Он рассказал, как воюет «армия ДНР».

Бывший главарь террористов «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) шокирован условиями, в которых приходится воевать «армии ДНР».

Он описал один из боев под Песками, Донецкая область, где у троих оккупантов не было даже элементарной поддержки огнем, сообщает «Главред».

«Да, обычнейший бой нашей донецкой пехоты: ни тебе хим-дымов у атакующих, ни огневой поддержки средствами ближнего боя... на поле боя - мощнейшая «штурмовая группа» то ли из двух, то ли аж из трех бойцов (но третий где-то потерялся или «в прикрытии»)... Если бы одного из них просто ранило - так бы на поле боя и остался, скорее всего - товарищ его даже вытащить не смог.. «Кэлл анд Дьюти» ( серия компьютерных игр в жанре шутера от первого лица - ред.) отдыхает, да...», - возмутился Гиркин.

Во всем он винит командование РФ, которые относятся в жителям ОРДЛО, как к пушечному мясу.

«Лишнее подтверждение тому, что по великому множеству т.н. «офицеров» ВС РФ (и генералов тоже) просто «рыдают» военный суд и штрафные роты», - поддытожил Гиркин.

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