В России детям в садике выдали грамоты с гербом Украины

В России детям в садике выдали грамоты с гербом Украины12
- 2.09.2022, 16:10
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Ими наградили участников и участниц конкурса «Мистер и мисс лето-2022».
В Российской Чите детям в садике выдали грамоты с гербом Украины. Грамотами с трезубцем наградили участников и участниц конкурса «Мистер и мисс лето-2022». Воспитательницу, которая выдала дипломы, и директора детского сада уволили.
Об этом случае пишут в российских пабликах в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
На грамоты с украинским гербом пожаловались родители малышей. Информация дошла до министерства образования и науки Забайкальского края. Грамоты срочно заменили, директора и воспитательницу детсада уволили.
По версии чиновников, «причиной случившегося является небрежность и безответственное отношение к профессиональной деятельности воспитателя и руководителя детского сада».
С остальными сотрудниками детского сада обещают провести «усиленную информационную работу».