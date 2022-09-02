«В день — до 68 долларов» 1 2.09.2022, 16:39

1,536

Водитель грузовика переехал из Беларуси в Польшу и рассказал о реальном заработке.

Олег (имя изменено. — Прим. ред.) почти 15 лет на грузовом фургоне развозил по Беларуси продукты питания. Мужчина прошел путь от простого водителя до владельца небольшой фирмы с наемными сотрудниками и несколькими бусами в автопарке. Но пару месяцев назад он распродал все и уехал в Польшу за новой жизнью. Своей историей он поделился с сайтом av.by.

«В Минске толковых водителей не осталось»

— Как вы пришли в грузоперевозки и почему сейчас трудитесь в Польше?

— Я родом из глубинки, а 15 лет назад переехал в Минск. Искал работу и нашел компанию, где требовался водитель буса для перевоза различных товаров. Устроился, начал получать по $1 000. Думал, как бы увеличить зарплату, и решил: надо брать в аренду автомобиль и трудиться как ИП. Сказано — сделано. Правда, в последние годы доходы в этой сфере упали, поэтому я все равно получал ту же тысячу долларов в эквиваленте. Тогда я накопил денег на собственный Iveco 3512, чтобы не тратить часть суммы на аренду машины. Увы, заработки опять просели, в кармане снова было не больше 2 500 рублей за месяц. Стал расширяться: приобрел еще пару грузовых фургонов для доставки продуктов питания, нанял водителей… Парадокс, но и в данном случае выходили примерно такие же деньги.

— К 2020 году я столкнулся с проблемой: в Минске не осталось водителей! Все профессионалы, казалось, выехали за рубеж. Зато людей с ярко выраженным пристрастием к алкоголю хватало сполна. Были и странные специалисты, которые не заметили бы, если б даже мотор из машины выпал! В итоге я свой бизнес прикрыл и начал искать себя в других сферах. Но нормальных заработков не было нигде! Поэтому, как и многие, решил переехать в Польшу, несмотря на все сложности с получением визы. Живу здесь уже три месяца.

— Как и где нашли первую работу на новом месте? Многолетний белорусский опыт пригодился?

— Белорусский опыт польского работодателя не интересует вообще, хотя в работе помогает. Поэтому пришлось начинать с нуля. Зато вакансий хватает! За хорошими водителями ведется настоящая охота. Даже несмотря на то, что сюда переехало очень много украинцев и белорусов. Но нужно хотя бы понимать польский язык или минимально общаться на английском или немецком, иначе будут сложности. Особенно во время загрузок/разгрузок, когда телефоном с переводчиком нет возможности оперативно воспользоваться.

— Лучший способ начать карьеру водителю грузового транспорта в Польше — это устроиться на учкомбинаты. Туда берут без опыта, помогают оформлять документы (в том числе прописку — к ней вернемся позже), но и зарплата соответствующая — 200 злотых (чуть больше $40) в день. Выходные оплачиваются тоже, так как мы их проводим в рейсе. То есть в среднем в месяц выходит около $1 200 — и это на старте. Здесь огромная текучка, потому как все хотят заработать стаж и уйти в фирму посолиднее. Собственно, я так тоже сделал, сейчас жду оформления на новом месте.

— Не заметили «особого отношения» к белорусам в нынешних реалиях?

— Совсем нет! Работодатели, наоборот, считают белорусов крайне трудолюбивыми. Политические темы никто не поднимает.

— Не пришлось вам менять белорусские права?

— Могу ошибаться в этом вопросе, но мне сказали так: в/у надо менять через три месяца нахождения в одной европейской стране. А я, получается, нигде не задерживаюсь, все время в дороге.

— Зато мне понадобилось получить разрешение на работу и пройти медицинскую комиссию. Окулист, например, с помощью специального аппарата проверяет даже то, как ты видишь в темноте при слепящих встречных фарах. Еще одно отличие — психотест. Причем вопросы там постоянно повторяются, меняется лишь формулировка. Они легкие, но людей с психическими отклонениями точно отфильтруют.

— Какие товары вы перевозили эти три месяца?

— Вот честно: понятия не имею! Все грузы тщательно упаковываются — не разберешь. А в документации название продукции не указывается. Работал я на двухлетнем Renault Master — авто из серии «дешево и сердито». Кстати, я заметил, что в Польше совсем нет грузовых бусов старше трех лет, поэтому и у водителей отсутствуют проблемы с внезапными поломками, обслуживанием и т. д. А ТО и заменой расходников занимается фирма.

— Груз, машина — все застраховано. Работодатель сразу говорит: «Ребята, если вас пытаются обворовать — спрячьтесь и не вылезайте, пока не поймете, что все, ограбили». Лично у меня подобных ЧП в дороге не было. Но коллегу в Нидерландах пытались развести на штраф люди с маячками на машине, которые на самом деле к полиции отношения не имели.

— А в какие страны доставляете груз?

— Чехию, Венгрию, Германию, Австрию, Черногорию, Францию, Испанию… В месяц средний пробег — около 15 000 км. Я за рулем сильно не устаю, поэтому иногда получается в выходные заехать в какое-нибудь курортное местечко, отдохнуть там и погулять по музеям. Бывало, что и 30 000 шагов за сутки проходил по разным туристическим достопримечательностям.

— После увольнения с учкомбината вы искали работу получше. «Получше» — это сколько в денежном эквиваленте?

— В среднем водитель с опытом здесь может зарабатывать 230—240 злотых за день (примерно 50 долларов). Максимум — 300—320 (около $65—67). За месяц получается 1 200—1 500 долларов. Однако при повышенном доходе всегда есть одно но. На территории ЕС имеются ограничения по каботажу. Например, согласно закону я — работник польской компании — не могу осуществить больше трех перевозок подряд в одной стране. А некоторые фирмы за дополнительные «чаевые» к зарплате просят правило нарушить.

— Еще один способ повысить себе заработок — согласиться ездить на перегруженной машине. Однако водитель должен понимать, что он рискует нарваться на полицию и схлопотать штраф минимум в €1 000. Его, скорее всего, оплатит наниматель. Но если ты попался три раза — можно получить депортацию.

— А что с соблюдением режима труда и отдыха?

— На грузовые фургоны, как у меня, тахографы не устанавливаются. Мы вносим данные в документы вручную, и написать можно что угодно. Я за сутки как-то по факту проехал 1 500 км (за положенные 9 часов максимум — 800 км) — это меня работодатель настоятельно попросил ускориться. Почему согласился? Потому что хотел спокойно отработать три месяца на учкомбинате и найти что-то получше.

— Какой процент заработка уходит на бытовые нужды? Аренду квартиры, коммуналку, еду…

— А зачем квартира? Я постоянно в рейсе — сплю в машине. Если вдруг появляются выходные, тоже не снимаю ради одной-двух ночей жилье. Еда? У меня в бусе есть газовая конфорка, некоторые еще мини-холодильник и мангалы покупают. В общем, готовим сами, кто во что горазд. С полноценным питанием проблем нет, просто нужно научиться варить не только макароны и скоропортящееся съедать сразу. Пищевые товары здесь стоят столько же, сколько и в Беларуси, а разницу в зарплате можно определить математически. У меня на продукты уходит где-то €100—200, но специально я не считал. Конечно, фастфуд и рестораны в Польше дороже, но вряд ли кто-то будет каждый день там питаться.

— С дорожной инфраструктурой проблем в Европе нет, можно легко найти бесплатные туалеты (платные — ¢75). Душ мастерим из подручных средств (платный — около €3) — например, канистры и шланга. Что буду делать зимой? Зимой и посмотрим. Но мне коллеги уже рассказали про способы нагревания этой воды. У меня деньги уходят разве что на музеи, выставки и зоопарки — билеты действительно недешевые: вход по €20.

— Без жены и детей очень экономно выходит! А сложно ли переехать в Польшу с семьей и работать водителем грузовика?

— У меня это спрашивали десятки раз. Отвечу так: все зависит от квалификации супруги. Работы, где не нужна квалификация (уборщик, официант, продавец), в Польше сейчас нет совсем, все места заняты эмигрировавшими украинками. Хорошую квартиру тоже сложно снять. Но если, допустим, повезет и вы ее найдете, то на одну зарплату дальнобоя прожить, конечно, можно. Только на аренду будет уходить бóльшая часть заработка, а существовать придется сводя концы с концами. «Евродвушка» в небольшом райцентре на 20 000 населения стоит около 3 500 злотых в месяц. При зарплате в 5 400—6 000 на учкомбинате с семьей не разгонишься. А если еще и дети с их секциями, кружка́ми и игрушками… Тогда зачем вообще бросать дом, свое жилье и ехать куда-то? Жену ты все равно видеть почти не будешь из-за постоянных рейсов. Другое дело, когда супруга тоже прилично зарабатывает — айтишница или врач. Тогда на две хорошие зарплаты и жить можно неплохо.

— Вы затронули тему инфраструктуры. А что с качеством дорог в Европе? Наше правительство всегда делало упор на то, что в Беларуси очень хорошие трассы…

— Здешние дороги лучше наших. В Европе цена человеческой жизни явно выше, чем в Беларуси. Все трассы оградили, чтобы исключить выход на дорогу диких животных. Посередине — обязательно отбойники, здесь вылететь на «встречку» нереально. Запрещающие знаки дублируются по три-четыре-пять раз. Не заметить «кирпич» на развязке тоже невозможно.

И мир посмотреть, и денег заработать — так можно было бы охарактеризовать труд Олега, который за эти месяцы обошел десятки европейских музеев и пляжей. Но мужчина обращает внимание: романтизировать эту работу не стоит. Мол, дорога физически выматывает, многие коллеги к концу недели от усталости стоять на ногах не могут. «Чтобы любить дальнобой — надо с рулем в руках родиться», — говорит герой публикации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».