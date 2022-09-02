Путин еще раз доказал свою безграмотность 3 Алексей Голобуцкий

2.09.2022, 16:46

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Калиниградские заявления диктатора – это просто поток сознания.

В четверг, 1 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что целью войны в Украине якобы является «ликвидация антироссийского анклава».

Примечательно, что очередная смена целей «спецоперации» произошла на 190-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Данным заявлением Путин в очередной раз показывает свою безграмотность. Анклав – это часть территории государства, полностью окруженная территорией другого государства. То есть, Путин весь смысл переиначил, переврал.

План «А», который был изначально (условно – за 3 дня сменить власть в Украине), полностью провален. А плана «Б», похоже, не было. И пошла самодеятельность. Не могут внятно сформулировать, что они творят в Украине и зачем.

И первоначальная идея была абсурдной – взятие Киева, свержение власти, марионеточный режим… Но его хоть как-то можно было «продать». Потом бы пошла импровизация по ходу ситуации. Но когда и с этим провал, то и с внятным пояснением целей «спецоперации» – провал.

И начинается бред о «денацификации», «демилитаризации», «защите Донбасса», «защите людей Донбасса», «защите русскоязычных» и так далее… Несоотносимые друг с другом «цели».

А калиниградские заявления Путина – это просто поток сознания. И «резиновая попа», и очередное углубление в историю, и так далее. Совсем тупости его, понятно, не будут выдавать в российский эфир. Впрочем, на фоне того, что часами, днями напролет несут с экранов российские пропагандисты – «анклав враждебный» проглотится запросто. Тем более, что российский народ поддерживает все происходящее. Он всегда хотел такого вождя как Путин, всегда грезил величием и войной.

Для Украины из всего этого один вывод – воевать. И воевать до победы. Иного выхода у нас нет, если хотим сохраниться как государство и нация.

Алексей Голобуцкий, Telegraf

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