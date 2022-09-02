Ученые сняли новое видео затонувшего «Титаника» и обнаружили неизвестные детали 2.09.2022, 17:09

Это был самый большой корабль в истории, наполненный знаменитостями того времени.

OceanGate Expeditions выпустила первое видео затонувшего «Титаника» в разрешении 8K. В 60-секундном клипе под плавную музыку показывают невиданные ранее детали на палубе и в носовой части. Эксперт OceanGate Expeditions и дайвер Рори Голден говорит, что изучал обломки на протяжении десятилетий и совершил несколько погружений, но не припоминает изображения с таким невероятным уровнем детализации. «Удивительно, что спустя столько лет мы обнаружили что-то новое, что раньше изучить не могли, потому как технологии еще не позволяли», — удивляется Голден.

Так, теперь можно рассмотреть знаменитую носовую часть корабля, левый якорь, корпус номер один, огромную якорную цепь (каждое звено весит примерно 200 фунтов или почти 91 килограмм), грузовой отсек номер один и массивные бронзовые шпили. Камерой захвачены и впечатляющие свидетельства разложения: часть рельса «Титаника» разрушилась и отвалилась от корабля. Голден говорит, что благодаря этому видео он смог увидеть даже название производителя якорей — Noah Hingley & Sons Ltd. — на левом борту!

Напомним, «Титаник» затонул у берегов Ньюфаундленда ранним утром 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона, Англия, в Нью-Йорк. Этот пассажирский лайнер считался непотопляемым и самым большим и роскошным по меркам тех времен.

В плавание на «Титанике» отправились около 2200 человек — миллионеры, эмигранты, 13 пар молодоженов и группа из восьми человек. При этом спасательные шлюпки могли вместить чуть более половины из них. В итоге удалось спасти 712 человек, остальные утонули или замерзли в воде.

«Это был самый большой корабль в истории, наполненный знаменитостями того времени», — говорил Джеймс Кэмерон — режиссер блокбастера «Титаник», ставшего первым фильмом, собравшим в мировом прокате более 1 миллиарда долларов и номинированного на рекордные 14 премий «Оскар». «Все было похоже на то, как если бы вы взяли гигантский реактивный самолет с половиной голливудских звезд и врезались бы в монумент Вашингтона», — добавляет он.

После выхода фильма исполнители главных ролей — Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет — проснулись суперзвездами недостижимой высоты.

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