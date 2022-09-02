В Украине арестовали имущество белорусских предприятий 2.09.2022, 17:11

Также изъята собственность российских фирм общей стоимостью примерно на $11 миллионов.

На имущество российских и белорусских предприятий наложен арест.

Как пишет Espreso.tv, об этом сообщает Нацполиция.

В ходе досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 110-2 УКУ, было обнаружено имущество восьми российских и двух белорусских предприятий, а именно более 390 железнодорожных вагонов. Их рыночная стоимость составляет около 400 млн грн. (около $11 млн.).

На обнаруженное имущество этих предприятий был наложен арест. Следствие продолжается.

ч. 2 ст. 110-2 УКУ предусматривает наказание за финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

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