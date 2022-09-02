«Дополнительное мясо я не заказывала» 5 2.09.2022, 17:41

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Белоруска обратилась в санстанцию из-за роллов с «сюрпризом».

В редакцию Intex-press написала жительница Барановичей Яна Скурчик, которая пожаловалась на качество роллов, заказанных в одном из барановичских заведений. В них, по ее словам, были… черви. Девушка обратилась в санстанцию и вот какой ответ получила.

«Дополнительное мясо я не заказывала»

Суши-сет, состоящий из 40 роллов, Яна Скурчик заказала 15 августа в одном из заведений Барановичей. Цена сета, по словам девушки, «довольно-таки достойная» – 43 рубля.

– Заказ обещали доставить через полтора часа, однако привезли его уже через 25 минут. Этот факт меня, конечно, удивил и показался странным. Но мы с сестрой обрадовалась, что не пришлось долго ждать, – рассказывает Яна. – Стали есть. И тут, когда половина роллов уже оказалась съеденной, из красной рыбы вытянулось что-то длинное и белое. Дополнительное мясо я вроде бы не заказывала. Переложив это на салфетку, я увидела, что это длинный червяк.

Девушка говорит, что после этого стала разбирать другие роллы и заметила в них «много других маленьких червей». Набрала номер администратора заведения, чтобы рассказать о «сюрпризе» в заказе.

– По телефону администратор сказала, что ко мне могут приехать и вернуть за них деньги, но только в том случае, если я верну им оставшиеся роллы. Она уверяла, что заведение самостоятельно отдаст эту продукцию на экспертизу, – рассказывает Яна. – Но какое заведение повезет на экспертизу свой же испорченный продукт?!

Дальше девушка говорит, что возвращать роллы не хотелось – было желание отнести их самостоятельно на экспертизу. Но ей стало жалко потраченных на них денег, поэтому Яна все-таки решила вернуть их заведению.

– Уже на месте, встретившись с руководством, те стали мне мягко намекать, что если санстанция заберет их рыбу, если экспертиза ничего не найдет и у заведения из-за этого будут убытки, то вся эта ситуация дойдет до суда и на меня подадут встречный иск, – отмечает Яна. – Они пошли путем угроз. Но я решила идти до конца. Ведь сколько я съела таких роллов, даже страшно представить! А сколько еще людей могли отравиться ими! А если на моем месте были бы беременная женщина или дети? Да и морально мне пережить это достаточно тяжело.

«Визуально присутствие паразитов не обнаружено»

Как оказалось, проверить пищевую продукцию на качество и наличие тех же гельминтов в нашем городе не так уж и просто.

В Барановичском зональном центре гигиены и эпидемиологии, по словам Яны, ей сообщили, что какую-либо готовую еду (в данном случае – роллы) на экспертизу от физических лиц они не принимают и посоветовали написать жалобу в письменном виде, приложив фотографии роллов.

– Ни бесплатно, ни за деньги такой услуги в нашей санстации, как выяснилось, нет. Я и мои родные были очень возмущены этим фактом. И что людям делать в такой ситуации? Как это не берут на экспертизу? – возмущается сестра Яны – Александра, которая и помогла составить жалобу в санстанцию.

Девушки отправили документ и фотографии злополучных роллов на электронную почту организации, выполняющую функции санитарного надзора, и стали ждать ответ.

В четверг, 1 сентября, они получили официальный ответ из Барановичского ЗЦГиЭ и поделились им с журналистами.

Согласно документу, 22 августа сотрудники центра «провели контрольно-надзорные мероприятия в отношении объекта общественного питания» и выявили, что «визуально присутствие паразитов не обнаружено». В то же время, как сообщается в ответе, «отобранная для лабораторного исследования продукция не соответствовала по микробиологическим показателям требованиям нормативных документов».

Александра (сестра Яны) уверена, что специалисты Барановичского ЗЦГиЭ взяли на экспертизу «какую-то совершенно другую рыбу, которая находилась в этом заведении». Поэтому в ней, по ее мнению, и не нашли тех самых гельминтов, которые были в заказанном Яной суши-сете.

– Мы консультировались со специалистами. показывали им фотографии роллов, и они сказали, что это стопроцентно круглый червь – гельминт. Поэтому мы обратились еще и в Общество защиты прав и потребителей, где пообещали рассмотреть нашу жалобу и перенаправить ее в областную санстанцию, – говорит Александра. – Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали нашу историю и были осторожными. И чтобы заведения несли полную ответственность за то, что они продают людям.

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