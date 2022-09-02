В Украине прикрыли многомиллиардный бизнес путинского олигарха 3 2.09.2022, 17:50

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Руководство предприятия пыталось вывезти имущество, используя символику Красного Креста.

В Виннице арестовали бизнес стоимостью более 2 млрд грн (около 54 $ млн), владельцем которого является российский олигарх, член политической партии «Единая Россия».

Речь идет о Винницкой компании, которая специализируется на изготовлении бытовой химии, сообщает gazeta.ua со ссылкой на Службу безопасности Украины. Конечным бенефициаром предприятия является один из известных российских олигархов из близкого окружения президента РФ, владелец российской косметической корпорации.

«СБУ инициировала наложение ареста и передачу в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) активов одного из подконтрольных РФ винницких предприятий», – говорится в сообщении.

В частности, в управление государства перешли:

– корпоративные права в виде 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 млрд грн (40 $ млн);

– готовая продукция и сырье, стоимостью более 500 млн грн (13,5$ млн), которые находились на складах.

Топ-менеджмент предприятия пытался скрыть от национализации товарные ценности. После начала полномасштабного вторжения России руководители компании начали процесс вывода из Украины активов в интересах российского владельца. Не имея на это законных оснований, они хотели вывезти все, используя символику Красного Креста. Благодаря вмешательству СБУ схему разоблачили, а преступный процесс остановили.

Правоохранители провели ряд обысков, изъяли компьютерную технику, серверное оборудование и другие документы. Опломбировано оборудование для производства бытовой химии и складские помещения с сырьем и готовой продукцией весом почти 5 тыс. т.

Арест активов происходил в рамках уголовного производства. Продолжается досудебное расследование, чтобы установить все обстоятельства правонарушений и привлечь виновных к ответственности.

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