ВСУ разгромили паромную переправу оккупантов на Херсонщине 4 2.09.2022, 18:07

2,284

Логистика армии РФ нарушена.

Контрнаступление украинских военных на юге продолжается. Там продолжаются позиционные бои, целью которых является улучшение положения по линии фронта.

Обстановка остается стабильно сложной, однако украинские воины ее контролируют. О ходе контрнаступления и потерях врага рассказали в Оперативном командовании «Юг».

Отмечается, что украинские военные наносят огневого поражения врагу, чтобы тот не мог ввести в бой резервы, а также чтобы нарушить систему управления вражескими войсками.

Благодаря действиям бойцов ВСУ удалось нарушить логистику российских оккупантов.

- Обеспечена приостановка логистики противника по обеспечению боеприпасами и горюче-смазочными материалами, – говорится в сообщении.

Также украинские воины нанесли точные удары по паромной переправе оккупантов на Херсонщине.

- Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач нанесены успешные удары по паромной переправе близ села Львово и по двум районам сосредоточения сил и средств противника, – рассказали в ОК «Юг».

В целом сегодняшний день был результативным для украинских военных – оккупанты потеряли на юге:

- 37 захватчиков,

- 3 танка,

- 4 гаубицы «Мста-Б»,

- реактивную систему залпового огня «Град»,

- 10 единиц авто-бронетехники,

- склад боеприпасов в Бериславском районе.

Также поврежденный вчера, 1 сентября, в районе Сухого Ставка вражеский самолет Су-25 был выведен из состава российских сил.

Захватчики продолжают пытаться разведать обстановку на фронте с помощью беспилотников. Для этого они применяют как дроны оперативно-тактического уровня, так и разведывательно-ударные.

- Один из таких шпионов утром пытался собрать обстановку по Одесской области, уклоняясь от работы противовоздушной обороны, под пристальным наблюдением сманеврировал на Николаевщину, где и был сбит, – отмечают в ОК «Юг».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».