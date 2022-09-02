Топ-5 захватывающих фильмов для вечернего просмотра
- 2.09.2022, 18:15
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Во всех картинах сыграл знаменитый Сильвестр Сталлоне.
«Униан» вспомнил лучшие фильмы с участием голливудского актера с украинскими корнями Сильвестра Сталлоне. Отметим, что в июле звезде исполнилось 76 лет.
«Рэмбо»
Центральный персонаж фильмов, Джон Рэмбо, ветеран войны во Вьетнаме, специалист по разведке и осуществлению диверсий, выполняющий сверхтрудные миссии в разных странах мира, был придуман американским писателем Дэвидом Морреллом (романы «Первая кровь», а также две новеллизации «Первая кровь, часть 2» и «Рэмбо III»). Бессменным исполнителем этой роли является Сильвестр Сталлоне. Серия включает пять фильмов.
«Неудержимые»
Главные герои фильма - отряд элитных наёмников «Неудержимые», выполняющих самые разнообразные задания - от спасения заложников до свержения диктаторов. Серия получила смешанные отзывы критиков в отношении актёров и диалогов между персонажами, однако многие критики хвалили обилие юмора и боевые сцены.
«План побега»
Суперспеца по системам безопасности сажают в тюрьму, из которой еще никто не выбирался. Но, чтобы главному герою таки удалось выбраться из тюрьмы, ему предстоит перехитрить самого себя.
«Разрушитель»
В центре сюжета борьба криминального авторитета Саймона Феникса и полицейского Джона Спартана, начавшаяся в 1996 году и закончившаяся в 2032 году после их разморозки.
«Специалист»
Родителей Мэй Мунро много лет назад убила мафия. Теперь героиня решает отомстить преступникам. Для осуществления своих коварных планов Мэй нанимает Рея Квика, бывшего эксперта-подрывника из ЦРУ.