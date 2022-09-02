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В Гомеле разоблачили фейковый тендер лукашистов

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  • 2.09.2022, 18:21
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В Гомеле разоблачили фейковый тендер лукашистов

На выполнение фиктивных работ из бюджета спишут более миллиона рублей.

Гомельские власти проведут фейковый тендер на создание спортплощадки на месте бассейна Дельфин после завершения ее строительства, пишет «Флагшток».

В соответствии с объявленной госзакупкой строительства «под ключ» спортивно-развлекательной площадки, горисполком выберет подрядчика только 11 сентября. Уже после ее официального открытия, которое анонсировано властями на День города — 10 сентября.

На данный момент строители оценивают готовность площадки в 80%.

Таким образом на выполнение фиктивных работ будет списано 1 048 558 рублей из средств городского бюджета.

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