В Гомеле разоблачили фейковый тендер лукашистов 1 2.09.2022, 18:21

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На выполнение фиктивных работ из бюджета спишут более миллиона рублей.

Гомельские власти проведут фейковый тендер на создание спортплощадки на месте бассейна Дельфин после завершения ее строительства, пишет «Флагшток».

В соответствии с объявленной госзакупкой строительства «под ключ» спортивно-развлекательной площадки, горисполком выберет подрядчика только 11 сентября. Уже после ее официального открытия, которое анонсировано властями на День города — 10 сентября.

На данный момент строители оценивают готовность площадки в 80%.

Таким образом на выполнение фиктивных работ будет списано 1 048 558 рублей из средств городского бюджета.

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