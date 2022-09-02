В Гомеле разоблачили фейковый тендер лукашистов

В Гомеле разоблачили фейковый тендер лукашистов1
- 2.09.2022, 18:21
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На выполнение фиктивных работ из бюджета спишут более миллиона рублей.
Гомельские власти проведут фейковый тендер на создание спортплощадки на месте бассейна Дельфин после завершения ее строительства, пишет «Флагшток».
В соответствии с объявленной госзакупкой строительства «под ключ» спортивно-развлекательной площадки, горисполком выберет подрядчика только 11 сентября. Уже после ее официального открытия, которое анонсировано властями на День города — 10 сентября.
На данный момент строители оценивают готовность площадки в 80%.
Таким образом на выполнение фиктивных работ будет списано 1 048 558 рублей из средств городского бюджета.