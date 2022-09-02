«Маразматик провалился - дети откровенно его высмеяли» 2 2.09.2022, 18:32

У нашей страны есть будущее.

Телеграм-канал «Баста!» поделился письмом читателя:

- Вчера порадовали новости про «открытый урок» Лукашенко. Нет, конечно, меня нисколько не заинтересовали лекции «шкловского историка» — его уровень кретинизма уже даже улыбки не вызывает.

Больше всего воодушевили дети, которых согнали сыграть массовку в лукашистском цирке. Видно, что молодежь все понимает, пропаганда на нее не действует. Ещё детские комментарии в Сети радуют: шутки, стёб и тонкая ирония. Вселяет надежду, что у нашей страны есть будущее.

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