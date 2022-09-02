Житель Слонима погиб после конфликта с гаишником 2.09.2022, 18:48

Опубликовано видео происшествия.

Читатели предоставили «Медиазоне» видео с камеры наблюдения, запечатлевшей уличный конфликт в Слониме, после которого, как утверждается, погиб местный житель Илья Машицкий. Связавшийся с редакцией знакомый Машицкого говорит, что смертельный удар ему нанес сотрудник ГАИ.

Сообщается, что вечером 27 августа 37-летний Машицкий подошел к троим мужчинам на стоянке возле магазина «Алми» на проспекте Независимости. Один из мужчин, которого знакомый Машицкого называет сотрудником ГАИ, ударил его лицу. Пострадавший упал, после чего трое оппонентов затащили его в машину.

Как следует из тайм-кода на видео с камеры, в 23:15 машина с участниками конфликта уехала со стоянки.

По словам знакомого погибшего, Машицкий был знаком с ударившим его человеком. Он добавил, что в Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту убийства, но пока не опрашивают возможных свидетелей.

Журналисты обратились за комментарием в управление СК по Гродненской области, представительница УСК записала вопрос и попросила перезвонить, но позже перестала поднимать трубку.

О том, что в Слониме возле магазина «Алми» на проспекте Независимости погиб местный житель по имени Илья, сообщило накануне «Радыё Рацыя».

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