«У нас техники нет, а на своих консервных банках мы не проедем» 3 2.09.2022, 19:30

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Российские оккупанты утратили тяжелую технику и не могут эффективно атаковать украинские силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупанта Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Захватчик считает, что они могли бы прорвать украинскую оборону, если бы у них была тяжелая техника.

- Но у нас техники нет, а на своих консервных банках мы х*й проедем, нас прошьют, - сказал он.

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