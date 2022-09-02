«У нас техники нет, а на своих консервных банках мы не проедем»3
- 2.09.2022, 19:30
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Российские оккупанты утратили тяжелую технику и не могут эффективно атаковать украинские силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупанта Главным управлением разведки Минобороны Украины.
Захватчик считает, что они могли бы прорвать украинскую оборону, если бы у них была тяжелая техника.
- Но у нас техники нет, а на своих консервных банках мы х*й проедем, нас прошьют, - сказал он.
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