ВСУ: Оккупантов на Херсонщине отрезали от резервов, их логистика подорвана 2 2.09.2022, 19:40

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Все транспортные пути в регионе находятся под огневым контролем украинских Вооруженных сил.

Вследствие успешных действий Вооруженных сил Украины оккупанты уже не могут подтягивать свои резервы на захваченные территории Херсонщины. ВСУ подорвали логистику российских захватчиков.

Об этом заявила руководительница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она отметила, что в регионе еще есть некоторые транспортные пути, которые российские захватчики гипотетически могут использовать для движения. Однако сделать им это будет трудно, ведь все эти пути находятся под огневым контролем украинских Вооруженных сил.

Воины ВСУ регулярно метко бьют по складам боеприпасов врага и их понтонным переправам на юге, уничтожая эти объекты. Таким образом была очень сильно подорвана логистика российских оккупантов, и теперь они не могут перебрасывать на помощь своим войскам резервы.

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