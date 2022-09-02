«Для нас это сокровищница»: Как молодая семья купила старую хату в деревне 2.09.2022, 19:53

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Дом в 120 километрах от Минска обошелся семье в 3 тысячи долларов.

Алеся и Митя очень хотели домик в деревне. И сразу после свадьбы отправились на поиски. У ребят сохранились уютные воспоминания о детстве у бабушек в деревне, поэтому именно такую атмосферу они и искали, пишет realt.by.

Дом в деревне Горбачи Сморгонского района в 120 км от Минска показался им именно таким — как теплое напоминание о бабушкиной хате. И они купили его всего за 3 тысячи долларов. Ребята рассказывают, что почти ничего не переделывали в доме, потому что прежние хозяева заботились о его состоянии. Внутри — настоящий музей!

Семье важно создавать уют именно из тех вещей, которые легко можно найти в старых домиках дедушек и бабушек. Вся история — в видео.

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