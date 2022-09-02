Украина ввела жесткие санкции против режимов России и Беларуси 4 2.09.2022, 20:32

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Речь идет о российских предприятиях военно-промышленного комплекса, должностных лицах Нацбанков РФ и Беларуси.

Кабинет министров Украины на своем заседании принял новый пакет санкций против страны-агрессора России и Беларуси. Как сообщает пресс-служба Минреинтеграции Украины, санкции касаются 99 физических и 178 юридических лиц, в том числе дочерей президента РФ Путина.

Речь идет о российских предприятиях военно-промышленного комплекса, должностных лицах Нацбанков РФ и Беларуси.

Под санкции попали, в том числе, компании и лица государств, которые содействовали агрессии РФ против Украины, помогали агрессору обходить предыдущие санкции. В частности, говорится о ГК «Серния», которая помогала РФ поставлять продукцию микроэлектроники для нужд ВПК.

Кроме того, санкции ввели против российской телекомпании «Царьград» и компаний, занимавшихся майнингом в интересах российской промышленности.

Список попавших под жесткие ограничения персон возглавили дочери президента РФ Путина.

В Минреинтеграции подчеркнули, что санкции будут применяться Украиной синхронно со странами-партнерами.

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