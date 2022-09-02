Путин ускоряет распад РФ 9 2.09.2022, 20:44

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В текущем году российский осенний политический сезон стартовал в горячей точке.

Речь не о временно оккупированных Россией Донецке, Херсоне или Севастополе, а о Калининграде. В закрытых аналитических сводках ФСБ и ГРУ бывший Кенигсберг давно значится в том же статусе, что и Курильская гряда, то есть территория, реальный контроль над которой для Москвы фактически утерян. Данная оккупированная СССР в 1945 году земля никакого отношения к России не имеет и никогда не имела, а потому судьба анклава и его деоккупация – актуальный вопрос, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Сама по себе калининградская проблема в ее текущей редакции создана близорукой политикой путинской агрессии. Начиная с момента преступного захвата крымского анклава в 2014 году и создания на востоке Украины двух нежизнеспособных квазигосударств «ДНР» и «лнр», Кремль фактически запустил механизм территориального распада России.

Нельзя забывать, что московская правящая верхушка перенесла события 1991 года относительно легко. Четыре пятых территорий т.н. «России» никакого отношения ни к Московии, ни к русским не имеют. Конгломерат сотен порабощенных азиатских народов остается искусственно загнанным в рамки частично деколонизированной российской зоны. По-хорошему, кремлевцам надо было сидеть ровно и сопеть в две дырки, выкачивая нефтегазовые богатства оккупированных народов. Но озабоченные психопаты, просочившиеся во власть, втянули страну в зону невиданной турбулентности.

Персонаж небольшого ума, но с крепкими садистскими наклонностями по имени Владимир Путин возомнил себя реинкарнацией императора Петра. Он начал нарезать силовикам сомнительные задания по переустройству мира. Опасными шагами в данном направлении стал захват чужих территорий и поощрение сепаратизма. В стеклянном тереме лоскутной федерации свора путина начала бросаться камнями. Неудивительно, что в мире стали искать возможность надеть на пациента смирительную рубашку.

Попытки стабилизировать путина с помощью санкций особого успеха не имеют. Он понимает только симметричные удары под дых. К примеру, наращивание военной помощи Украины для восстановления территориальной целостности мало помалу отрезвляет как вождя многонационалов, так и его прихвостней. В унитаз спущены предвыборные лозунги 2024 года «Za Путина» и «Сила V правде». Задача не выполнена. Переобуваются.

Казалось бы, «спецоперация» идет по плану. Внешне за полгода удалось захватить сухопутный коридор в Крым по линии Мариуполь-Бердянск-Херсон, что прикрывалось срамным словечком «новороссия». Глубинный народ облепил вождя и внемлет. Но почему же тогда Z-тематика сворачивается?

Ответ кроется во вчерашнем «Разговоре о важном» деда путина с калининградскими детьми. Во время прощального визита в Балтийский анклав произошла очередная корректировка громадья целей «СВО». Школьникам кремлевский пациент поведал страшную историю о том, как некий «антироссийский анклав» в Украине угрожает самой России, и его нужно ликвидировать.

То есть стопятсотая причина вторжения состоит в том, что ядерная держава со «второй армией мира», «Кинжалами»/»Сарматами» трясется из-за какого-то анклава. При этом ретранслятор этой ахинеи критикует Ленина за решение раздавить «Криворожскую республику» в 1917 году. Оказывается, именно отсюда проистекают мучения жителей Донбасса, которых теперь, через сто лет, Путин спохватился «спасать». Теперь ясно: деда Вована укусил не только бешеный Дугин, но и Корнилов.

Однако полгода «СВО» Z-победы против Украины не принесли, РФ не только не способна захватить весь Донбасс, но рискует полностью утратить оккупированный крымский анклав. Перерезание коридора в Крым в любом месте – крах всей задумки.

Но это только одна сторона медали. Бумеранг захватнической войны против Украины ударил по позициям рф на Балтике. Москве впору забыть и про Калининградский анклав, и про свою территориальную целостность.

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