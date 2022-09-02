В Минске адвоката Владимира Ангельского приговорили к 14 суткам ареста 2 2.09.2022, 20:50

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На суде опросили свидетеля-милиционера, который путался в показаниях.

2 сентября суд Московского района Минска признал адвоката Владимира Ангельского виновным в «неповиновении милиции» (ст. 24.3 КоАП) и приговорил его к 14 суткам административного ареста, сообщает «Белсат».

Приговор огласил судья Юрий Машкетов. Дело Владимира Ангельского, которого задержали еще 31 августа, начали рассматривать 1 сентября. Как передают правозащитники, на суде опросили свидетеля-милиционера, который путался в показаниях.

На втором заседании 2 сентября задержанного адвоката признали виновным в «неповиновении сотруднику милиции» и осудили на 14 суток административного ареста.

Владимир Ангельский – адвокат Минской областной коллегии адвокатов. До этого работал в адвокатском бюро «Ревера», а также был партнером в адвокатском бюро «Брагинец и партнеры». Адвокат Виталий Брагинец находится в СИЗО (был задержан в мае 2022-го). Владимир Ангельский будет отбывать срок ареста в ИВС на Окрестина.

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