В Минске адвоката Владимира Ангельского приговорили к 14 суткам ареста

В Минске адвоката Владимира Ангельского приговорили к 14 суткам ареста2
- 2.09.2022, 20:50
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На суде опросили свидетеля-милиционера, который путался в показаниях.
2 сентября суд Московского района Минска признал адвоката Владимира Ангельского виновным в «неповиновении милиции» (ст. 24.3 КоАП) и приговорил его к 14 суткам административного ареста, сообщает «Белсат».
Приговор огласил судья Юрий Машкетов. Дело Владимира Ангельского, которого задержали еще 31 августа, начали рассматривать 1 сентября. Как передают правозащитники, на суде опросили свидетеля-милиционера, который путался в показаниях.
На втором заседании 2 сентября задержанного адвоката признали виновным в «неповиновении сотруднику милиции» и осудили на 14 суток административного ареста.
Владимир Ангельский – адвокат Минской областной коллегии адвокатов. До этого работал в адвокатском бюро «Ревера», а также был партнером в адвокатском бюро «Брагинец и партнеры». Адвокат Виталий Брагинец находится в СИЗО (был задержан в мае 2022-го). Владимир Ангельский будет отбывать срок ареста в ИВС на Окрестина.