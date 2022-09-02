Топ-10 фильмов с неожиданной концовкой 2 2.09.2022, 21:02

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Подборка фильмов, развязка которых точно не оставит никого равнодушным.

Intex-press предлагает подборку фильмов, развязка которых вас точно не оставит равнодушным.

«Робот по имени Чаппи»

Режиссер: Нил Бломкамп

Чаппи — вундеркинд. Как и любой другой ребенок, он попадает под влияние своего окружения, и только его сердце и душа помогут ему найти свой путь. Но есть одна вещь, которая делает Чаппи непохожим на всех остальных: он – первый робот, способный чувствовать и думать.

«Исчезнувшая»

Режиссер: Дэвид Финчер

Всё было готово для празднования пятилетия супружеской жизни, когда вдруг необъяснимо пропала виновница торжества. Остались следы борьбы в доме, кровь, которую явно пытались стереть, и цепочка подсказок в игре «охота за сокровищами» — жена ежегодно устраивала её для своего обожаемого мужа. И похоже, что эти подсказки дают шанс пролить свет на судьбу исчезнувшей.

«Игра»

Режиссер: Дэвид Финчер

Николас Ван Ортон — само воплощение успеха. Он преуспевает, он невозмутим и спокоен, привык держать любую ситуацию под контролем. На день рождения Николас получает необычный подарок — билет для участия в «Игре».

Ему обещают, что игра вернет яркие чувства, позволит ощутить вкус и остроту жизни. Вступив в игру, Николас начинает осознавать, что это игра всерьез, игра не на жизнь, а на смерть.

«Петля времени»

Режиссер: Райан Джонсон

В недалеком будущем, где стали возможны путешествия во времени, некая корпорация убирает нежелательных людей, отправляя их в прошлое. Задача принимающей стороны — убить жертву, стерев тем самым несчастного из истории.

«Лучшее предложение»

Режиссер: Джузеппе Торнаторе

Вергилий Олдман — управляющий директор ведущего аукционного дома. Время от времени со своим партнёром Билли на глазах у всего мира он проворачивает хитроумные аферы, ловко манипулируя и вводя в заблуждение как продавцов, так и покупателей. В секретном зале своей виллы он собрал сотни бесценных картин из разных эпох.

Однажды таинственная женщина, скрывающая свою личность, просит его продать антиквариат её семьи. Среди многочисленных произведений искусства раз за разом Олдман обнаруживает частицы давно утерянного механизма. В своё время поговаривали, что для того, чтобы его оживить, создатели прибегали к помощи высших сил… Складывая, как пазл, найденные детали, вместе со своим гениальным другом Робертом они пытаются разгадать этот секрет. Но Олдман заинтересован не только предметами старины…

«Престиж»

Режиссер: Кристофер Нолан

Роберт и Альфред — фокусники-иллюзионисты, которые на рубеже XIX и XX веков соперничали друг с другом в Лондоне. С годами их дружеская конкуренция на профессиональной почве перерастает в настоящую войну.

Они готовы на все, чтобы выведать друг у друга секреты фантастических трюков и сорвать их исполнение. Непримиримая вражда, вспыхнувшая между ними, начинает угрожать жизни окружающих их людей…

«Олдбой»

Режиссер: Пак Чхан-ук

1988 год. Обыкновенный и ничем непримечательный бизнесмен О Дэ-cу в день трёхлетия своей дочери по пути домой напивается, начинает хулиганить и закономерно попадает в полицейский участок. Из участка его под своё поручительство забирает друг детства. Пока тот звонит жене незадачливого пьяницы, О Дэ-су пропадает. Неизвестные похищают его и помещают в комнату без окон на 15 лет.

«Адвокат дьявола»

Режиссер: Тейлор Хэкфорд

В Нью-Йорк по приглашению главы крупного юридического концерна прибывает Кевин Ломакс, молодой адвокат. До этого он был известен тем, что защищал исключительно негодяев и притом не проиграл ни одного процесса. На новом месте работы он вполне счастлив, он живет в роскошной квартире с любящей женой, его окружают интересные люди.

«Семь»

Режиссер: Дэвид Финчер

Детектив Уильям Сомерсет — ветеран уголовного розыска, мечтающий уйти на пенсию и уехать подальше от города и грешных обитателей. За 7 дней до пенсии на Сомерсета сваливаются две неприятности: молодой напарник Миллс и особо изощренное убийство. Острый ум опытного сыщика сразу определяет, что за этим преступлением, скорее всего, последуют другие. Новости подтверждают его догадку. Поняв, что убийца наказывает свои жертвы за совершенные ими смертные грехи, детектив встает перед выбором: вернуться к работе либо уйти и передать дело своему менее опытному напарнику?

«Пиджак»

Режиссер: Джон Мэйбери

Ветеран войны в Персидском заливе Джек Старкс поправляется после ранения в голову. Он возвращается в родной штат Вермонт, но ранение дает о себе знать приступами амнезии. Когда Старкса обвиняют в убийстве полицейского, его направляют на психиатрическую экспертизу.

Доктор Беккер использует экспериментальные методы лечения, вводя Старксу новейшие препараты. После инъекций Старксу надевают смирительную рубашку и помещают в подвал. В наркотическом опьянении мысли Старкса устремляются в будущее, где он встречает Джеки и узнает, что ему осталось жить четыре дня. Вместе с Джеки он ищет возможность убежать от судьбы.

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