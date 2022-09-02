США готовят для Украины экстренную помощь в размере почти $12 миллиардов

США готовят для Украины экстренную помощь в размере почти $12 миллиардов1
- 2.09.2022, 21:17
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Средства будут направлены на предоставление военной, а также финансовой помощи Украине.
Президент США Джо Байден в ближайшее время попросит Конгресс выделить еще 11,7 миллиардов долларов для военной и бюджетной помощи Украине. Об этом информирует «Униан» со ссылкой на Reuters.
Средства будут направлены на предоставление военной, а также финансовой помощи для поддержки Украины.
Кроме того, запрос на экстренное финансирование будет включать 2 млрд долларов для устранения последствий вторжения России в Украину, которое повлияло на поставки энергоносителей в США. Еще 22,4 млрд долларов должны выделить на борьбу с COVID-19 накануне потенциального всплеска заболеваемости этой осенью.