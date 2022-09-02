США готовят для Украины экстренную помощь в размере почти $12 миллиардов 1 2.09.2022, 21:17

1,608

Средства будут направлены на предоставление военной, а также финансовой помощи Украине.

Президент США Джо Байден в ближайшее время попросит Конгресс выделить еще 11,7 миллиардов долларов для военной и бюджетной помощи Украине. Об этом информирует «Униан» со ссылкой на Reuters.

Средства будут направлены на предоставление военной, а также финансовой помощи для поддержки Украины.

Кроме того, запрос на экстренное финансирование будет включать 2 млрд долларов для устранения последствий вторжения России в Украину, которое повлияло на поставки энергоносителей в США. Еще 22,4 млрд долларов должны выделить на борьбу с COVID-19 накануне потенциального всплеска заболеваемости этой осенью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».