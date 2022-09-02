Стали известны подробности крупного ЧП на «Гродно Азот» 1 2.09.2022, 21:20

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Сотрудники завода сообщают о двух пострадавших.

На заводе «Гродно Азот» произошла чрезвычайная ситуация с остановкой цеха, при которой пострадали два человека.

По предварительной информации, произошла «блокировка предклапанов на линии аммиака и выход продукта». Пострадали работники, которые спускались в колонну.

Как рассказал zerkalo.io бывший сотрудник ОАО «Гродно Азот», все произошло в цеху Карбамид-3. Несколько дней назад там появились проблемы с внутренней облицовкой колонны синтеза аммиака.

— По словам моих бывших коллег, которые работают на «Гродно Азоте», во время ремонта или обследования не была открыта специальная арматура — так называемые воздушники и колонну сжало вакуумом. Поломаны тарелки и футеровка внутренняя облицовка) колонны. Внутри нее оказался аммиак. Пострадали работники, которые обследовали колонну, — рассказал мужчина.

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