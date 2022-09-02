Какая погода ждет белорусов в первые осенние выходные 2.09.2022, 21:39

Прогноз на 3-5 сентября.

3 cентября погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе, лишь ночью по северу сохранится влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря, пишет pogoda.by.

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, на большей части Брестской, Гомельской и Могилевской областей, на остальной территории местами ожидаются заморозки 0..-3°С; максимальная температура воздуха днем +16..+22°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

4-5 сентября погоду на большей части республики будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт. Переменная облачность.

4 сентября преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидается слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +1..+8°С, местами по стране заморозки 0..-3°С; температура днем от +14°С по северу до +22°С по югу страны.

5 сентября преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +1..+8°С, днем от +13°С по северо-востоку до +22°С по юго-западу страны.

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