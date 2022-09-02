Что окончательно развалит Россию Владимир Огрызко

2.09.2022, 21:51

Владимир Огрызко / Главред

Современная Россия - это колониальная страна, а никакая не федерация.

По всем объективным признакам Россия очень быстро кончится. Современная Россия — это колониальная страна, а никакая не федерация. Потому что федерации строятся на договорных началах. Москва сегодня метрополия, а все остальные регионы поставлены от нее в колониальную зависимость. Один российский исследователь федерализма риторически спрашивал: нас учили, что Золотая Орда была игом, но она забирала 10% дани с территорий, а сегодня Москва забирает 60−70%, а то и больше процентов. Так тогда что такое Орда?

Регионы РФ поставлены Москвой в дикую зависимость. Вспомните последние годы СССР, когда очень популярен был лозунг Хватит кормить Москву. Так вот сегодня (и это очень приятная новость) такие идеи очень часто раздаются не только в национальных республиках, но и на определенных крупных территориях, в частности, и на Дальнем Востоке, Сибири, Урале.

Я думаю, что именно это станет ключевым элементом, развалившим Россию. Ибо полагаться только на силу тех или иных национальных образований можно, но нынешний репрессивный аппарат в РФ способен задушить любое национальное движение. Поэтому элементом, который развалит Россию, будет экономический. И очень хорошо, что сегодня весь цивилизованный мир идет именно по этому пути — экономического развала России. Мы на полях боев делаем это с оружием, а Запад делает это экономическими методами. Думаю, что комбинация этих двух факторов в итоге даст результат, когда России не станет, останется Московия. Наконец-то она вернется к своему историческому названию, а название Русь, как удельно украинская, как предтеча Украины, вернется на свою историческую родину.

Отмечу, что отношение Запада к России начало меняться. Если оглянуться на конец 1980-х — перед распадом СССР, тогда Запад надеялся, что Михаил Горбачев и его новая политика позволят трансформировать СССР в какую-то определенную форму демократии. Вспомните, как воспринимали в первые годы Бориса Ельцина как нового лидера, который хочет совсем другую Россию. Ему верили.

Сегодня произошло резкое изменение в сознании наших западных партнеров. Они увидели Чечню, промолчали, затем Грузию, промолчали, потом Крым и Донбасс в 2014 году промолчали. И уже, наконец, в 2022-м они поняли, — это не частные случаи, а тенденция, угрожающая их собственной безопасности. Именно поэтому для меня наиболее интересна трансформация мышления немцев: от тотального пацифизма как бы я назвал, от глупости, до того, что надо защищаться. Следует понимать: Россия угрожает безопасности самой Германии.

Хотя тема развала России пока воспринимается во многих столицах Запада как очень революционная, но это вопрос времени. Ибо, в конечном счете, каждый народ хочет жить нормальной цивилизованной жизнью, развивать экономику, культуру, образование, поднимать социальные стандарты, а не тратить средства на вооружение.

Владимир Огрызко, украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007−2009), nv.ua

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».